Die Konsolidierung im Dax setzt sich fort. Der deutsche Leitindex orientiert sich nach und nach in Richtung 25.000 Punkte und verliert damit den Kontakt zu seinem bisherigen Rekordhoch im Bereich von 25.508 Punkten. Ein erfolgreicher Ausbruch über das im Januar ausgebildete Rekordhoch würde dem Dax weiteren Schwung in Richtung 26.000 Punkte verleihen. Doch danach sieht es erst einmal nicht aus. Zwei Themen belasten den Index.In den USA werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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