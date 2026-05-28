Die PowerCell Sweden Aktie (ISIN: SE0006425815) hat zu Beginn der Woche den bereits in der Vorwoche erfolgten Ausbruch über die viel beachtete 200-Tage-Linie bestätigt und damit ein wichtiges Signal in der technischen Analyse geliefert. Zum Zeitpunkt unserer Analyse wurde zudem das Hoch von Anfang Mai überschritten, was die positive charttechnische Entwicklung der PowerCell Sweden Aktie zusätzlich unterstreicht und die bullische Tendenz weiter stärkt.Im ...

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