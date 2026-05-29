Der globale KI-Boom entfacht derzeit eine neue Investitionswelle in den Bereichen Halbleiter, Energieversorgung und moderne Infrastruktur. Während der Ausbau riesiger Rechenzentren den Bedarf an Hochleistungschips und stromsparenden Spezialbauteilen explodieren lässt, profitieren auch Anbieter für dezentrale Energielösungen und Wasserstofftechnologien von der wachsenden Nachfrage nach autarker Versorgung. Gleichzeitig treiben langfristige Lieferverträge und Milliardeninvestitionen die nächste Wachstumsphase der Chipindustrie an. Die Kombination aus KI, Elektrifizierung und Versorgungssicherheit entwickelt sich damit zu einem gewaltigen Megatrend mit enormem Potenzial für Technologie-, Energie- und Cleantech-Unternehmen weltweit.Den vollständigen Artikel lesen ...
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