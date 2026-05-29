Gerade schwächelt der Goldpreis noch. Die Angst vor höheren Zinsen in den USA ist sicherlich der Hauptbelastungsfaktor. Unisono sind sich aber die Fed-Beobachter einig, dass es vor den Midterm-Wahlen im November keine Zinserhöhung in den Vereinigten Staaten geben wird. Die Fed Fund Rates preisen derzeit nur eine Zinserhöhung zum Jahresende ein. Präsident Trump wird aber nicht umsonst den Schwiegersohn eines langjährigen Geschäftspartners zum Fed-Chef gemacht haben. Er will niedrigere Zinsen und Kevin Warsh könnte liefern. Der Markt könnte hier also fundamental falsch liegen. Dies wäre das optimale Szenario für Goldaktien wie Lahontan Gold. Die Kanadier entwickeln derzeit die historische Santa Fe-Mine in Nevada. Gründerin und CEO Kimberly Ann will schon Ende 2027 den ersten Goldbarren gießen!Den vollständigen Artikel lesen ...
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