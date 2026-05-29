An der Wall Street wird oft maßlos übertrieben. Wenn es gut läuft, werden Unternehmen in den Himmel gelobt und zu absurden Bewertungen gehandelt. Läuft es aber mal ein paar Quartale schlecht, wird sofort der Untergang heraufbeschworen. Die Herde rennt in Panik zu den Ausgängen. Als langfristiger Investor (Buy-and-Hold) liebe ich solche Phasen. Genau dann, wenn die Analysten ihre Kursziele panisch nach unten korrigieren und die Schlagzeilen düster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer