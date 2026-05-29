Rohstoff-Sensation: Vor dem Mega-Bohrtreffer? Dieses Unternehmen steht vor der Entdeckung eines zweiten Riesenvorkommens

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Genau wie beim Paradebeispiel Hercules Metals könnte eine einzige tiefe Bohrung den Wert des Projekts über Nacht vervielfachen. Dieses Unternehmen nutzt modernste Technik für den ganz großen Wurf.

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von American Pacific Mining (WKN: A422L8)

Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt geht plötzlich alles ganz schnell.

American Pacific Mining (ISIN: CA0287921096, WKN: A422L8) hat soeben bestätigt, dass die ersten Bohrgeräte bereits auf dem Madison-Projekt in Montana eingetroffen sind. Damit beginnt offiziell die heiße Phase des größten Bohrprogramms in der Geschichte des Unternehmens: 15.000 Meter Bohrungen, verteilt auf hochgradige Skarn-Ziele nahe der Oberfläche und auf jene tiefen Porphyr-Strukturen, auf die die Geologen seit Monaten spekulieren.

Besonders brisant: Das Management spricht selbst von den "am besten definierten Bohrzielen", die das Projekt jemals hatte. Die Ziele basieren auf umfangreicher Datenanalyse, moderner 3D-Modellierung und der systematischen Auswertung historischer sowie neuer Explorationsergebnisse.



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Genau jetzt wird deshalb aus einer spannenden Theorie plötzlich ein laufender Real-Case.

Denn die Voraussetzungen könnten explosiver kaum sein:

Erst vor kurzem meldete American Pacific neue Untertage-Treffer von bis zu 25% Kupfer und 3,19 g/t Gold über eine zusammenhängende Zone von rund 150 Metern. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass unterhalb der bekannten Strukturen ein deutlich größeres Porphyr-System liegen könnte - also genau jene Art von Entdeckung, die kleine Explorer innerhalb weniger Monate komplett transformieren kann.

Und jetzt laufen die Bohrer an.

Die ersten Assays werden bereits für diesen Sommer erwartet.

Für Anleger heißt das: Das Zeitfenster, in dem sich diese Aktie noch vor dem großen Newsflow einsammeln lässt, schließt sich gerade. Wer die Mechanik des Rohstoffmarktes kennt, weiß, was passiert, wenn hochgradige Historie auf die Entdeckung eines riesigen Zufuhrsystems trifft - und genau das deutet sich hier an.

Lassen Sie uns deshalb der Reihe nach durchgehen, warum Madison gerade jetzt zu einer der spannendsten Geschichten im Goldsektor wird - und warum Red Hill in Nevada nur das zweite Ass im Ärmel dieses Unternehmens ist.

- Advertorial/Werbung -

Auftraggeber American Pacific Mining (WKN: A422L8)

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Der Madison-Coup in Montana: Wenn Gehalte auf Masse treffen

Das zu 100% konzerneigene Flaggschiff-Projekt Madison zeichnet sich durch außergewöhnlich hochgradige Gold- und Kupferstrukturen aus. Der Erwerb im Juni 2020 gleicht aus heutiger Sicht einem Schnäppchen: Bei einem damaligen Goldpreis von rund 1.750 USD/Unze - weit vor dem aktuellen historischen Bullenmarkt - wechselte das Projekt für gerade einmal 2,6 Millionen CAD den Besitzer. Eine Summe, für die man ein solches Asset heute im Zuge des Gold-Booms schlichtweg nicht mehr bekommt.

ungewöhnlich hochgradige Gold/Kupfervorkommen Quelle: American Pacific

Dass dieser Kauf ein Volltreffer war, blieb auch der Fachwelt nicht verborgen: American Pacific wurde für diesen Coup von S&P Global Platts für den "Deal des Jahres" und von Mines and Money für die "Zusammenarbeit des Jahres" nominiert. Denn Madison ist kein spekulatives Frühphasenprojekt auf der "grünen Wiese", bei dem man nur auf vage geologische Thesen hofft. Madison spielt in einer völlig anderen Liga.

Die Highlights des Projekts im Überblick:

Echte historische Produktion: Das Projekt beherbergt zwei historische Minen, die über Jahrzehnte hinweg extrem hochgradiges Gold und Kupfer gefördert haben.

Das Projekt beherbergt zwei historische Minen, die über Jahrzehnte hinweg extrem hochgradiges Gold und Kupfer gefördert haben. Die Zahlen der Hosts Madison-Mine (aktiv 2008-2012): Sie brachte 2,7 Millionen Pfund Kupfer und 7.570 Unzen Gold hervor. Der durchschnittliche Goldgehalt lag bei sensationellen 16,1 g/t - ein absoluter Weltklasse-Wert. Die Kupfergehalte erreichten spektakuläre Spitzenwerte zwischen 20% und 35% .

Sie brachte 2,7 Millionen Pfund Kupfer und 7.570 Unzen Gold hervor. Der durchschnittliche Goldgehalt lag bei sensationellen - ein absoluter Weltklasse-Wert. Die Kupfergehalte erreichten spektakuläre Spitzenwerte zwischen . Die Zahlen der Broadway-Mine (aktiv 1870-1942): Hier wurden rund 144.000 Unzen Gold gefördert, mit einem ebenfalls außergewöhnlich hohen Durchschnittsgehalt von 9,9 g/t .

Hier wurden rund 144.000 Unzen Gold gefördert, mit einem ebenfalls außergewöhnlich hohen Durchschnittsgehalt von . Massive Vorarbeit & Genehmigungen: Seit 2019 flossen bereits 7,7 Millionen USD in die Exploration. Zudem existieren aus der Historie bereits Genehmigungen für eine kleinere Goldproduktion.

Seit 2019 flossen bereits 7,7 Millionen USD in die Exploration. Zudem existieren aus der Historie bereits Genehmigungen für eine kleinere Goldproduktion. Freie Bahn bei der Entwicklung: Ein entscheidender Standortvorteil in Nordamerika: In der Umgebung gibt es keine indigenen Stämme. Die langwierigen und oft blockierenden Verhandlungen, die viele andere Rohstoffprojekte plagen, fallen hier weg.

Wenn zwei verschiedene Minen über völlig unterschiedliche Epochen hinweg derartig extreme Gold- und Kupfergehalte verlässlich bestätigt haben, ist das für Geologen der ultimative Beweis: Die Wahrscheinlichkeit ist immens hoch, dass sich diese hochgradigen Strukturen in den noch unerkundeten Teilen des Projekts fortsetzen.

Wer die Bohrdaten von Madison analysiert, stößt schnell auf das eigentliche Phänomen: die außergewöhnliche Mächtigkeit der Funde. Hohe Rohstoffkonzentrationen sind das eine, aber sie über weite Distanzen nachzuweisen, ist die wahre Kunst. Normalerweise findet man im Jahr 2026 in sicheren Ländern wie den USA entweder hochgradige, aber hauchdünne Goldadern - oder riesige Lagerstätten, bei denen sich der Abbau wegen zu geringer Konzentrationen kaum lohnt.

Madison vereint das Beste aus beiden Welten. Abschnitte wie 24,5 g/t Gold über 30,2 Meter oder spektakuläre 6,97% Kupfer über sage und schreibe 61,6 Meter sind in der Branche der absolute Lotteriegewinn.

Die brandneuen Assay-Ergebnisse: Das System ist größer als gedacht

Die Katze ist aus dem Sack: Vor kurzem hat das Unternehmen brandneue, hochkarätige Assay-Ergebnisse direkt aus den historischen Stollen des Madison-Projekts in Montana vorgelegt. Die Daten zeigen deutlich, welches Potenzial hier schlummert. Chefgeologe Eric Saderholm bringt es auf den Punkt:

Die Kupfergehalte im Breccia-Bereich waren besser als erwartet. Was uns aber noch mehr überrascht hat: Wir haben starke Gold- und Kupferwerte auch außerhalb der Breccia entlang des Hauptzugangs-Stollens gefunden. Das sagt uns, dass das Mineralisierungssystem größer ist, als wir dachten.

Die frisch vorgelegten Daten sprechen eine klare Sprache: Spitzengehalte von bis zu 25% Kupfer und 3,19 g/t Gold direkt aus dem Untertagebetrieb. Die weitaus wichtigere Nachricht für den Markt ist jedoch, dass sich diese Mineralisierung über eine zusammenhängende Zone von rund 150 Metern erstreckt - und zwar lückenlos in alle Richtungen. Wir sprechen hier nicht von einem glücklichen Zufallstreffer, sondern von den Ausläufern eines gewaltigen hydrothermalen Systems.

Genau das untermauert, worauf die Geologen seit anderthalb Jahren spekulieren: dass sich in der Tiefe ein massives Porphyr-Vorkommen verbirgt, welches als "Zubringer" für die reichen Erze nahe der Oberfläche diente. Mit der Mobilisierung der Bohrgeräte wird genau diese Tiefenzone ins Visier genommen. Für Madison bricht damit heute eine völlig neue Ära an: Es geht nicht mehr nur darum, alte Erzkörper zu bestätigen, sondern das gigantische Feeder-System darunter zu entschlüsseln.

Planansicht mit seitlicher Mineralisierung und Brekzienzone (rot), Unternehmensnews vom 6. Mai 2026

Und genau das markiert den Wendepunkt, der American Pacific Mining (ISIN: CA0287921096, WKN: A422L8) von anderen Explorationsunternehmen abhebt. Wer den Rohstoffmarkt kennt, weiß: Wenn hochgradige Historie auf die Entdeckung eines riesigen Zufuhrsystems trifft, entsteht echtes Hebelpotenzial. Für strategische Anleger ist das Timing vor den Bohrungen, die in den kommenden Tagen beginnen, deshalb wohl kaum reproduzierbar.

Der Mai 2026 bringt die Entscheidung: 15.000 Meter Rekordbohrung

Das Schicksal des Projekts wird genau in diesen Wochen neu geschrieben. Mit der Mobilisierung der Bohrgeräte startet das Unternehmen das gewaltigste Bohrprogramm seiner Geschichte. Geplant sind 20 bis 30 Bohrlöcher, die teilweise bis zu 1.000 Meter tief in die Struktur vordringen.

Das gesamte 15.000-Meter-Programm wird im Express-Tempo noch in diesem Jahr abgewickelt. Die erste Tranche von 7.500 Metern steht nun kurz bevor. Nach einer kurzen Auswertungsphase folgt bereits im August die zweite Hälfte, um die Bohrungen mathematisch zu optimieren. Die heiße Phase läuft jetzt an und stehen clevere Anleger unter massivem Zeitdruck, wenn sie vor dem großen Newsflow an Bord sein wollen.

Jackpot-Fantasie: Die Entdeckung eines zweiten, tieferen Rohstoff-Giganten?

Das eigentliche Geheimnis des Madison-Projekts verbirgt sich jedoch möglicherweise unterhalb der bisherigen Entdeckungszonen. Da die bekannten Gold- und Kupfervorkommen extrem oberflächennah liegen, gab es in der Vergangenheit schlicht keine Notwendigkeit für tiefe Bohrungen. Das Resultat: In der gesamten Geschichte des Projekts wurde noch kein einziges Mal unterhalb einer Tiefe von 400 Metern gebohrt.

Diesen blinden Fleck hat das Geologenteam von American Pacific in den vergangenen 18 Monaten mithilfe modernster Geo-Technologien akribisch analysiert. Die Kernfrage lautete: Was hat diese gewaltigen Gold- und Kupferkonzentrationen so nah an die Oberfläche gedrückt? Das Ergebnis der Analysen ist eine geologische Sensation.

Alle Daten deuten übereinstimmend darauf hin, dass unterhalb des bekannten Areals ein zweites, bislang völlig unentdecktes Rohstoffvorkommen liegt. Es fungierte über die Jahrtausende als tektonischer Motor, der die oberflächennahen Erzkörper nach oben presste. Sollte sich diese These bestätigen, würde dies den Wert des gesamten Madison-Projekts über Nacht revolutionieren.

Die perfekte Blaupause: Das Phänomen Hercules Metals

Dass eine solche Struktur in den USA den absoluten Jackpot bedeuten kann, zeigt ein prominentes Paradebeispiel aus der jüngeren Vergangenheit: der Kupferexplorer Hercules Metals. Das Unternehmen suchte in Idaho ursprünglich in geringer Tiefe nach Silber - und wurde auch fündig. Die wahre Sensation passierte jedoch, als das Team eine tiefe Bohrung wagte.

Völlig überraschend stieß Hercules Metals unterhalb der Silberschicht auf ein gigantisches, verstecktes Kupfervorkommen mit für US-Verhältnisse ungewöhnlich hohen Graden. Die Entdeckung dieses tief liegenden Systems veränderte alles.

Kursentwicklung der Aktie von Hercules Metals 2022-2023 nach der Kupfer-Entdeckung

Was folgte, war ein charttechnisches Erdbeben: Die Aktie von Hercules Metals explodierte von Dezember 2022 bis Dezember 2023 um sage und schreibe +2.000%! Mit diesen Renditen konnte im selben Zeitraum weder Bitcoin noch Nvidia mithalten. Die Sensation war so gewaltig, dass selbst der weltgrößte Goldproduzent Barrick Gold hellhörig wurde und sofort 38 Millionen CAD auf den Tisch legte, um sich strategisch bei Hercules einzukaufen.

Das gesamte Kursfeuerwerk basierte auf der Entdeckung eines völlig neuen Rohstoffvorkommens, das der Markt bis dahin mit null Dollar bewertet hatte. Für Anleger von American Pacific ist das die ultimative Vorlage. Denn laut den aktuellen geologischen Daten des Managements besitzt das Madison-Projekt das Potenzial, genau diese seltene Struktur eines Doppel-Vorkommens zu replizieren. Die Parallelen sind schlichtweg verblüffend.

Und das ist noch nicht alles: Vier weitere Projekte - mit Red Hill als heimlichem Star

Das Potenzial des Unternehmens erschöpft sich keineswegs in Madison. American Pacific Mining (ISIN: CA0287921096, WKN: A422L8) hält mit Red Hill, Gooseberry und Ziggurat noch drei weitere vielversprechende Eisen im Feuer - allesamt strategisch im US-Bundesstaat Nevada gelegen, der unangefochtenen Top-Adresse für nordamerikanische Goldvorkommen.

Und gerade Red Hill verdient einen genaueren Blick. Denn es gibt im Goldsektor Projekte. Und es gibt Projekte, bei denen erfahrene Geologen plötzlich hellhörig werden. Red Hill in Nevada gehört ganz klar zur zweiten Kategorie.

Warum? Weil hier gleich mehrere Dinge zusammenkommen, die in der Welt der großen Goldentdeckungen selten gemeinsam auftauchen: eine erstklassige Lage auf einem der bedeutendsten Goldtrends der Welt, starke geologische Indikatoren an der Oberfläche, bereits vorhandene hochgradige Bohrtreffer in der Tiefe - und vor allem die begründete Vermutung, dass der eigentliche Haupttreffer noch gar nicht getestet wurde.

Es geht hier nicht um irgendein Explorationsprojekt am Rand einer unbedeutenden Region. Es geht um ein Landpaket auf dem Cortez-Trend in Nevada - also in einem Gebiet, das in den vergangenen Jahren mit gigantischen Entdeckungen wie Cortez Hills, Goldrush und Fourmile eindrucksvoll bewiesen hat, dass dort noch immer Weltklasse-Lagerstätten gefunden werden können.

Nevada: Einer der reichsten Goldräume der Welt

Wer Red Hill verstehen will, muss zuerst Nevada verstehen. Nevada ist nicht einfach irgendein Goldrevier in Nordamerika. Der Bundesstaat zählt zu den größten Goldproduktionsregionen der Welt. Aber noch bemerkenswerter ist, dass bestimmte Zonen innerhalb Nevadas auf engstem Raum eine Goldkonzentration aufweisen, die global ihresgleichen sucht.

Besonders berühmt ist der Carlin-Trend. Dieses Gebiet gilt seit Jahrzehnten als eine der außergewöhnlichsten Goldprovinzen überhaupt. Die Lagerstätten dort sind nicht klein, nicht gewöhnlich und nicht zufällig verteilt. Es handelt sich häufig um Multi-Millionen-Unzen-Systeme - also um jene "Elefanten", nach denen Explorationsunternehmen ein Leben lang suchen.

Geologisch betrachtet lassen sich diese Lagerstätten wie Perlen auf einer Kette beschreiben. Alle paar Meilen liegt die nächste große Entdeckung. Sie reihen sich entlang struktureller Korridore auf, die über Jahrzehnte intensiv untersucht wurden. In einer Region wie Nevada wird nicht im Blindflug exploriert. Hier baut man auf Jahrzehnten wissenschaftlicher Erkenntnisse, historischer Produktion und erfolgreicher Modellbildung auf.

Der Cortez-Trend: Der aufstrebende Star neben Carlin

Neben dem berühmten Carlin-Trend verläuft ein zweiter, paralleler Goldgürtel: der Eureka-Battle-Mountain-Trend. Sein zentraler Abschnitt ist als Cortez-Trend bekannt - und genau dieser Bereich hat in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Der Grund dafür ist einfach: Hier wurden in relativ kurzer Zeit zwei gewaltige Entdeckungen gemacht.

Cortez Hills

Goldrush

Insbesondere Goldrush hat den geologischen Blick auf die Region verändert. Ursprünglich war von einer Entdeckung im Bereich von etwa 7 Millionen Unzen die Rede. Doch innerhalb der Fachwelt wurde schon früh die Erwartung formuliert, dass das System mit fortschreitender Bohrung deutlich größer werden könnte. Aus einem Distrikt, der früher eher im Bereich von rund 1 Million Unzen wahrgenommen wurde, ist eine Region geworden, die heute mit ungefähr 40 Millionen Unzen in Verbindung gebracht wird. Das ist kein kleiner Schritt. Das ist ein geologischer Bedeutungswandel. Und genau in diesem Umfeld liegt Red Hill.

Quelle: American Pacific Mining

Warum neue Entdeckungen heute oft unter Schotter und in großer Tiefe liegen

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Nevada-Exploration ist diese: Die leicht erkennbaren Lagerstätten an der Oberfläche sind längst gefunden worden. Die wirklich großen neuen Entdeckungen liegen heute meist unter mehreren hundert Fuß Schotter, bevor überhaupt das Grundgestein erreicht wird. Wer dort neue Lagerstätten finden will, muss durch Überdeckung bohren und deutlich tiefer testen als noch vor 20 Jahren.

Viele ältere Bohrprogramme wurden in einer Zeit konzipiert, als bestimmte Tiefen noch als "tief" galten, die heute eher als moderat oder sogar flach eingeordnet würden. Was damals wie ein vollständiger Test aussah, wirkt heute häufig nur wie ein Ankratzen der obersten mineralisierten Zone. Und genau an diesem Punkt beginnt die Red-Hill-Story richtig Fahrt aufzunehmen.

Red Hill: Lage, Landpaket und die Bedeutung von BRH-13

Red Hill liegt südöstlich von Goldrush - also genau dort, wo man sich geologisch die nächste "Perle auf der Kette" vorstellen könnte. Besonders bemerkenswert ist eine historische Bohrung von Barrick aus dem Jahr 2006: BRH-13. Diese Bohrung wird als eine der besten bekannten Bohrungen auf dem Trend außerhalb der Barrick-Holdings beschrieben.

Die gemeldeten Abschnitte sind stark:

24 Meter mit 4,99 g/t Gold

darin enthalten 13,7 Meter mit 8 g/t Gold

Beginn knapp unter 600 Metern Tiefe

Schon diese Zahlen ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Aber der eigentliche Punkt ist womöglich ein anderer: Diese Bohrung könnte nicht das Ziel vollständig erfasst haben, sondern nur den oberen Rand eines deutlich größeren Systems. Und wenn das stimmt, dann wird es hochinteressant.

Warum eine früher "tiefe" Bohrung heute eher als flach gilt

Vor rund zwei Jahrzehnten war eine Bohrung bis etwa 600 Meter Tiefe in diesem geologischen Umfeld durchaus beachtlich. Heute hat sich die Explorationsphilosophie fundamental verändert. Nevada Gold Mines hat in jüngerer Zeit Bohrungen im Bereich von 5.500 bis 7.000 Fuß niedergebracht. Das zeigt, wie weit Unternehmen heute gehen, um diese Art von Zielsystemen zu testen.

Aus heutiger Sicht würde man ein Loch wie BRH-13 nicht einfach an seiner damaligen Endtiefe stehen lassen. Man würde sehr wahrscheinlich mehrere hundert Meter anhängen, um tiefer liegende Wirtsgesteine und den Kern des Systems zu testen. Denn nicht selten stellt sich heraus, dass ein älteres Loch zwar gutes Gold getroffen hat - aber nicht tief genug gebohrt wurde, um den eigentlichen Hauptkörper zu durchschneiden.

Fourmile: Die neue Referenzgröße auf dem Cortez-Trend

Wer heute über tiefe, hochgradige Goldziele im Cortez-Korridor spricht, kommt an Fourmile nicht vorbei. Diese Entdeckung von Barrick liegt in einem geologischen Umfeld, in dem die entscheidenden Strukturen seit Langem bekannt waren. Der Unterschied lag nicht darin, dass dort plötzlich neue Geologie erfunden wurde. Der Unterschied lag darin, dass tiefer gebohrt und systematisch nach plausiblen, bislang nicht ausreichend getesteten Zielen gesucht wurde. Genau das ist die Blaupause, die Red Hill so spannend macht.

Fourmile wird als hochgradige Brekzienzone beschrieben, zudem als Single refractory und deshalb verarbeitungstechnisch attraktiv. Die laufenden Bohrungen lassen das System weiter wachsen. Die Einschätzung ist bemerkenswert optimistisch: Wenn alles gesagt und gebohrt ist, könnte Fourmile in den Bereich von mehreren zehn Millionen Unzen hineinreichen.

Quelle: Barrick Gold

Mark Bristows Fourmile-Aussage - und warum sie Gewicht hat

Ein besonders starkes Signal kam von Barrick-CEO Mark Bristow, der Fourmile als die größte Goldentdeckung des Jahrhunderts bezeichnete. Noch eindrucksvoller wurde seine Aussage durch den Vergleich mit Goldstrike Underground - jener legendären Lagerstätte, die Barrick maßgeblich geprägt hat und rund 13 Millionen Unzen mit mehr als 10 g/t Gold lieferte. Bristows Aussage war glasklar: Fourmile habe das Potenzial, deutlich größer und sogar höhergradig zu werden.

This is the kind of discovery that redefines a company.

Solche Worte werden in dieser Branche nicht leichtfertig gewählt. Und genau deshalb ist der Vergleich für Red Hill so interessant. Denn wenn sich auf demselben Trend, im selben regionalen Suchmodell und mit ähnlichen tiefen Zielkonzepten ein weiteres starkes System andeutet, dann bekommt jedes geologische Indiz plötzlich ein ganz anderes Gewicht.

Wie Red Hill im Vergleich zu Fourmile eingeordnet wird

Niemand behauptet, Red Hill sei bereits Fourmile. Das wäre verfrüht. Aber es gibt eine Reihe von Merkmalen, die den Vergleich legitim und spannend machen:

Lage auf dem Cortez-Trend

historische hochgradige Goldabschnitte in signifikanter Tiefe

Hinweise auf strukturell kontrollierte Brekzien-Mineralisierung

Single refractory-Charakter

große Alterationssysteme an der Oberfläche mit Jasperoid

ungenügend getestete tiefere Wirtsgesteine

Vor allem die Interpretation von BRH-13 ist hier entscheidend. Die Bohrung könnte nur die Oberkante einer strukturell kontrollierten Brekzie getroffen haben. Der eigentliche, flacher lagernde Erzbereich könnte tiefer liegen - dort, wo die günstigeren Wirtsgesteine beginnen. Wenn diese Interpretation stimmt, wäre Red Hill nicht ein Projekt mit einem einzelnen guten Loch, sondern ein Projekt mit einem unvollständig getesteten System in einem Weltklasse-Distrikt.

Kann Red Hill ein 5- bis 10-Millionen-Unzen-System beherbergen?

Die entscheidende Frage lautet natürlich: Reicht die Größe des Landpakets und des geologischen Systems aus, um eine wirklich große Lagerstätte aufzunehmen? Die Einschätzung dazu fällt klar aus: Ja.

Red Hill umfasst 79 Claims beziehungsweise rund 1.600 Acres. Das ist ausreichend Fläche für eine große Cortez- oder Carlin-artige Lagerstätte. Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt: In hochgradigen Systemen, in denen Goldgehalte jenseits von 10 g/t auftreten können, lässt sich sehr viel Metall in einer vergleichsweise kleinen Grundfläche konzentrieren. Es braucht nicht zwingend eine riesige oberflächliche Ausdehnung, um auf große Unzenzahlen zu kommen.

Zusatzjoker im Portfolio: Drei Nevada-Projekte praktisch zum Nulltarif

Wie massiv American Pacific Mining am Markt derzeit unterbewertet ist, zeigt ein Blick auf die drei weiteren Assets in Nevada. Diese werden vom Markt aktuell praktisch mit null US-Dollar bewertet - und das trotz ihres erheblichen Potenzials:

Gooseberry (Gold & Silber): Dieses Projekt glänzt mit einer traditionsreichen Historie; die dortige Mine war von 1900 bis 1990 aktiv in Produktion. Modernere Explorationen haben bereits mehrere vielversprechende Gold- und Silberadern freigelegt, die nun weiterentwickelt werden sollen. In der aktuellen Hochphase des Edelmetall-Bullenmarktes sind genau solche geschichtsträchtigen Projekte bei Investoren heiß begehrt.

Dieses Projekt glänzt mit einer traditionsreichen Historie; die dortige Mine war von 1900 bis 1990 aktiv in Produktion. Modernere Explorationen haben bereits mehrere vielversprechende Gold- und Silberadern freigelegt, die nun weiterentwickelt werden sollen. In der aktuellen Hochphase des Edelmetall-Bullenmarktes sind genau solche geschichtsträchtigen Projekte bei Investoren heiß begehrt. Ziggurat (Gold): Das Projekt befindet sich zwar noch in einer frühen Entwicklungsphase ("Grassroots"), birgt dafür aber aufgrund seiner Dimensionen enormen strategischen Wert. Mit einer Fläche von 42 Quadratkilometern ist das Areal riesig. Der eigentliche Clou ist jedoch die Nachbarschaft: Ziggurat liegt in direkter Linie zwischen den hocherfolgreichen Großprojekten von Branchenriesen wie Newmont Mining (im Südosten) und Kinross Gold (im Nordwesten). Eine solche Lage macht das Projekt zu einem erstklassigen Übernahmekandidaten für die Major-Miner.

Aktionärsschutz: Der "hauseigene Geldautomat" gegen Verwässerung

Die größte Klippe für Junior-Explorer ist selten das geologische Potenzial, sondern die Finanzierung. Viele Firmen scheitern an ruinösen Kapitalerhöhungen zu schlechten Konditionen, die den Wert für Altaktionäre komplett verwässern. American Pacific Mining geht hier einen völlig neuen, hochinnovativen Weg.

Neben der Kernexploration hat das Management ein strategisches Beteiligungsportfolio an börsennotierten Minenunternehmen aufgebaut. Die ersten zwei Pakete entstanden bereits durch Projektverkäufe an Vizsla Copper und ICG Silver & Gold.

Das strategische Ziel: CEO Warwick Smith plant, dieses Portfolio auf 50 Millionen CAD auszubauen (20 Millionen CAD sind bereits realisiert). Die drei verbleibenden Nevada-Projekte dienen dabei ohne Zeitdruck als wertvolle Verhandlungsmasse.

CEO Warwick Smith plant, dieses Portfolio auf 50 Millionen CAD auszubauen (20 Millionen CAD sind bereits realisiert). Die drei verbleibenden Nevada-Projekte dienen dabei ohne Zeitdruck als wertvolle Verhandlungsmasse. Der Clou für Anleger: Das Portfolio agiert als interne Geldmaschine. Braucht das Unternehmen Kapital für das Flaggschiff Madison, werden Teile der Beteiligungen liquidiert. Schlechte Kapitalerhöhungen über den Aktienmarkt entfallen. Laut Management ist American Pacific dadurch für 2026, 2027 und die nächsten drei Bohrprogramme voll durchfinanziert.

Der Fahrplan 2026/2027: Die Hebung des wahren Wertes

Value-Aktien bringen Gründern und Investoren nur dann etwas, wenn der Markt den Wert auch erkennt. Das Management hat dafür einen zweistufigen Katalysator-Plan ausgearbeitet, der genau jetzt anläuft:

Phase 1: Der Newsflow-Express (Ab Sommer 2026)

15.000-Meter-Bohrprogramm auf Madison: Mit 20 bis 30 geplanten Tiefenbohrungen (bis 1.000 Meter) steht ab diesem Sommer ein kontinuierlicher Strom an Laborergebnissen (Assays) bevor.

Mit 20 bis 30 geplanten Tiefenbohrungen (bis 1.000 Meter) steht ab diesem Sommer ein kontinuierlicher Strom an Laborergebnissen (Assays) bevor. Projekt-Deals in Nevada: Der Verkauf oder die Verpartnerung von Red Hill, Gooseberry und Ziggurat steht auf der Agenda. Da der Markt diese Assets aktuell mit null Dollar bewertet, würde selbst ein konservativer Deal (z. B. 5 Mio. USD) sofort rund 15% der aktuellen Marktkapitalisierung aufdecken.

Phase 2: Der Sprung zum Produzenten (2027)

Erste offizielle Ressourcenschätzung: Bei erfolgreichen Bohrergebnissen wird für 2027 die erste formelle Ressourcenausweisung für Madison angestrebt.

Bei erfolgreichen Bohrergebnissen wird für 2027 die erste formelle Ressourcenausweisung für Madison angestrebt. Staatliche US-Fördergelder: Auf Basis dieser Ressource will CEO Smith umgehend staatliche Fördermittel zur Minenentwicklung beantragen, was das Risiko für Aktionäre abermals drastisch senkt.

Fazit

Für American Pacific Mining (ISIN: CA0287921096, WKN: A422L8) beginnt in diesen Wochen des Mai 2026 die spannendste Phase der Unternehmensgeschichte. Frische Untertage-Treffer von bis zu 25% Kupfer, das größte Bohrprogramm der Firmengeschichte und ein durchfinanziertes Beteiligungsmodell, das Aktionäre vor Verwässerung schützt - und mit Red Hill ein zweites, unvollständig getestetes Weltklasse-Ziel im selben Portfolio. Wer sich vor dem Start des historischen Bohrprogramms und der Jagd auf das tiefe Jackpot-Vorkommen positionieren will, für den tickt die Uhr.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

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Dieser Werbeartikel wurde von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. am 28. Mai 2026 erstellt und am 29.05.2026 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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