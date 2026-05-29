Das Geschäft brummt beim Metall-Recycler: Derichebourg kann mit dem Bericht zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 voll überzeugen. Nach dem erfolgreichen ersten Semester schraubt das Unternehmen die Ergebnisprognose nach oben. Der AKTIONÄR-Tipp gewinnt prozentual zweistellig und erreicht ein neues Mehrjahreshoch.Im ersten Halbjahr steigerte Derichebourg den Umsatz um 7,8 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte im Berichtszeitraum überproportional um 9,7 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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