In den vergangenen Wochen pendelte der Zero Plastic Index lediglich seitwärts. Doch die Aussichten für die sieben Unternehmen im Index, die dazu beitragen können, die immer weiter ausufernde Plastikflut rund um den Globus einzudämmen, bleiben durchaus gut. Zuletzt gab es positive Meldungen von den beiden aktuellen "Index-Schwergewichten".So will der Metall-Recycler Derichebourg (derzeitige Gewichtung: 16,5 Prozent) sein Geschäft in Europa mit der Akquisition der Scholz Recycling Group kräftig ausbauen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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