Erinnerung!: HEUTE 17 Uhr: Live-Webinar mit Formation Metals!

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Heute ab 17 Uhr spricht Formation-Metals-CEO Deepak Varshney im GOLDINVEST-Live-Webinar über das 75.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Goldprojekt N2 und die geplante Erstressource.

Heute ist es so weit: Freitag, den 29. Mai, ab 17 Uhr begrüßen wir Deepak Varshney, CEO von Formation Metals (CSE: FOMO / WKN A3D492), zu einem exklusiven Live-Webinar auf unserem GOLDINVEST YouTube-Kanal. Unser Redakteur Björn Junker spricht mit ihm über eines der derzeit spannendsten Explorationsprojekte im kanadischen Goldsektor.

Warum ihr heute dabei sein solltet

Formation Metals steckt mit seinem Vorzeigeprojekt N2 - rund 25 Kilometer südlich von Matagami in Québec - mitten in einem vollständig finanzierten 75.000-Meter-Bohrprogramm. Das Unternehmen verfügt über rund 30,7 Millionen kanadische Dollar an Arbeitskapital bei null Schulden, und die bisherigen Bohrergebnisse haben die Erwartungen übertroffen. Mit einer für Q3 2026 anvisierten NI 43-101-konformen Erstressourcenschätzung steht ein potenzieller Katalysator unmittelbar bevor.

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Das erwartet euch im Gespräch:

Einordnung der aktuellen Bohrergebnisse und des Open-Pit-Potenzials der A-Zone

Stand des Explorationsprogramms und die nächsten Schritte

Ausblick auf die geplante Erstressourcenschätzung

Eure Fragen live im Chat - direkt an den CEO

Egal, ob ihr Formation Metals schon länger verfolgt oder das Unternehmen gerade erst auf den Radar bekommen habt: Nutzt die Gelegenheit, dem CEO direkt eure Fragen zu stellen.

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Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen. Aktiviert am besten gleich die Erinnerung, damit ihr den Start nicht verpasst. Wer morgen keine Zeit hat: Die Aufzeichnung bleibt im Anschluss auf unserem Kanal verfügbar.

Wir freuen uns auf euch!

Beste Grüße

Euer GOLDINVEST-Team

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