Wer meinen Blog regelmäßig liest, kennt das Erfolgsrezept: Kaufe solide, unterbewertete Unternehmen mit einem starken Burggraben, knackigen Dividenden und halte sie im besten Fall für immer. Während Tech-Aktien von einem Rekordhoch zum nächsten jagen und oft astronomisch bewertet sind, versteckt sich im Finanzsektor eine klassische Value-Chance. Große US-Banken verdienen Geld wie Heu, profitieren von einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld und schütten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer