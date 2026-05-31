© Foto: Rolf-Peter Stoffels/Geisler-Foto - Geisler-FotopressDermapharm produziert Markenarzneimittel ohne Patentschutz und verdient dabei gut. Doch wie viel ist das wert? Drei Analysehäuser kommen zu sehr unterschiedlichen Schlüssen.Ein Pharmaunternehmen ohne eigene Patente klingt nach einem schlechten Geschäftsmodell. Dermapharm Holding beweist das Gegenteil. Der bayerische Mittelständler hat sich auf markengeschützte, patentfreie Arzneimittel in Nischenmärkten spezialisiert und erzielt damit Margen, von denen viele größere Konkurrenten nur träumen. Im Kernsegment Markenarzneimittel lag die operative Marge zuletzt bei rund 43 Prozent. Zum Vergleich: Branchenriesen wie Bayer oder Merck KGaA erreichen auf Konzernebene deutlich niedrigere Werte. Genau …Den vollständigen Artikel lesen
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