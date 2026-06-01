Steigende Öl- und Gaspreise prägten das Börsen-Szenario der letzten Monate. Doch nun deutet sich in Nahost eine Entspannung an. Die Rohstoffmärkte preisen den Druckablass schon ein, obwohl noch gar keine politischen Lösungen vorliegen. Heißt für die Gewinner der letzten Stunde eine Verschnaufpause und für Titel, die noch nicht gelaufen sind, eine Chance auf frisches Anlegergeld. Nachhaltige Energie-Erzeugung ist ein geflügeltes Wort, denn z. B. ist in der Windenergie höchst strittig, ob die weite Zerstörung und Verdichtung von Freiflächen und Wald insgesamt positive Beiträge liefert, insbesondere wenn mittlerweile ein kostenintensiver Stromüberschuss anfällt, den der Steuerzahler aufgrund langfristiger Förderzusagen an die Investoren ausschütten muss. Die Erzeugung von grünem Wasserstoff ist bei hohen Energiepreisen sogar tragbar, langfristig muss die Technologie aber noch mindestens 50 % günstiger werden. Im Sturm dieser Entwicklungen steht RE Royalties mit einem innovativen Finanzierungsansatz, der Energieprojekte fördert. Es lohnt sich, die Analyse zu vertiefen.
Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE000A0D6554,US72919P2020,NO0010081235Den vollständigen Artikel lesen ...
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