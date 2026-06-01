Megatrend Kernenergie: Kuriose Unterbewertung? Warum UraniumX der nächste große Star im legendären Athabasca-Becken werden könnte

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Während die Nachbarn Cosa und Iso Energy mit Millionen bewertet werden, ist UraniumX noch völlig unentdeckt. Dabei deutet alles darauf hin, dass der reiche Uran-Korridor direkt durch ihr Murphy-Lake-Projekt verläuft.

- ADVERTORIAL / WERBUNG - Im Auftrag von UraniumX Discovery (WKN: A41L7T)

Liebe Leserinnen und Leser,

am 2. Mai fand in Omaha, Nebraska, die jährliche Hauptversammlung von Warren Buffetts Berkshire Hathaway statt. Ein sehr guter Anlass, um sich in unsicheren Zeiten auf die sicheren Erfolge des erfolgreichsten Investors aller Zeiten zu besinnen. Es hat sich für Anleger über Jahrzehnte ausgezahlt, seinen historischen Börsenerfolg zu analysieren.

Denn anhand der Investmentstrategien von Warren Buffett zu investieren, führte an der Börse historisch sehr oft zu gewaltigen Gewinnen. Buffetts fantastische Börsengewinne basieren auf zahlreichen lehrreichen Erfolgsgeheimnissen - vor allem in wirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Zeichen.



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Fünf Highlights stechen besonders heraus. Wenn clevere Anleger diese 5 Highlights bei ihren Investmententscheidungen beachten, können sich im mittel- bis langfristigen Zeithorizont gewaltige Gewinnchancen eröffnen. Vor allem, wenn man Buffetts Erfolgsgeheimnisse auf kleine Small- und Microcap-Werten aus fundamental erstklassigen Wachstumsmärkten anwendet.

Smallcap-Werte, die von der Masse der Anleger noch überhaupt nicht entdeckt worden sind. Denn hier bieten die (noch) winzigen Börsenbewertungen ein langfristig besonders spannendes Aufwärtspotenzial. Vor allem, wenn die fundamentalen Fakten rund um das Unternehmen stimmen. Das kanadische Uranunternehmen UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) könnte so ein Smallcap-Wert sein.

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- Im Auftrag von UraniumX Discovery WKN: A41L7T) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Denn UraniumX und sein Geschäftsfeld erfüllen zusammen ALLE FÜNF Buffett-Kriterien UND UraniumX hat aktuell erst einen Börsenwert von geradezu winzigen 8,7 Mio. USD (oder 12,5 Mio. CAD, Stand 25. Mai 2026). Nicht 87 Mio. USD. Was an der Börse schon sehr klein wäre. Nein, da muss noch mal ein Komma dazwischen: Wir sprechen hier wirklich nur von 8,7 Mio. USD.

Buffett-Erfolgsgeheimnis 1:

Investiere frühzeitig in fundamental starke Megatrends mit unumstößlichen und rezessionssicheren Wachstumsfakten

Buffett wurde reich, indem er langfristig auf den ökonomischen Aufstieg der USA zur Wirtschafts-Supermacht setzte. Er war hier nicht mal der erste Investor. Aber er war frühzeitig dabei - und das war genug. Denn der Aufstieg der USA war einer der größten Megatrends des 20. Jahrhunderts und der ersten Dekaden des aktuellen Jahrhunderts.

Buffett-Erfolgsgeheimnis 2:

Investiere mit einem langfristigen Anlagehorizont

Megatrends spielen ihr volles Gewinnpotenzial über Jahre, teilweise sogar über Jahrzehnte aus. Nicht über Monate oder Wochen. Das ist nur Zocken. Buffett wurde reich, indem er seine Aktien nicht bei kurzfristigen Schwierigkeiten in Panik verkaufte. Er analysierte kühl und kalkulierend die Faktenlage, und wenn der Megatrend noch einwandfrei intakt war, so hielt er seine Aktien oft konsequent oder nutzte kurzfristige Korrekturen gar für Zukäufe.

Buffett-Erfolgsgeheimnis 3:

Investiere in das, was du verstehst

Superinvestor Buffett bezieht diese Weisheit auf zwei Bereiche: das Geschäftsmodell und das Land, in dem das Unternehmen aktiv ist. Buffett investiert fast nur in Geschäftsmodelle der Old Economy, die er versteht. Primär aus den Sektoren Finanzen, Versicherungen und Konsum. Das können Privatanleger auch tun - indem sie in Trends investieren, die klar verständlich sind.

Aber ein weiterer Fakt wird oft übersehen, ist jedoch mindestens genauso wichtig: Buffett investierte in seiner langen Erfolgsgeschichte fast nur innerhalb der USA und manchmal in Kanada. Er investierte bis auf wenige Ausnahmen so gut wie nie in die risikoreicheren und unsicheren Emerging Markets.

Buffett-Erfolgsgeheimnis 4:

Kaufe 1 US-Dollar, aber zahle nicht mehr als 50 Cent

Einer der berühmtesten Aussprüche des Value-Investors. Buffett kauft, wenn Unternehmen günstig zu erwerben sind. Das reduziert das Risiko und erhöht langfristig das Gewinnpotenzial.

Buffett-Erfolgsgeheimnis 5:

Investiere in ein gutes und erfahrenes Management

Warren Buffett predigt zu Recht: Anleger investieren nicht nur in ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Story. Sie investieren vor allem in die Menschen dahinter: Ein kompetentes Management ist oft mehr als die halbe Miete für den Unternehmenserfolg. Besonders im Rohstoffsektor ist diese Weisheit von entscheidender Bedeutung!

Das Management eines Bergbauunternehmens macht fast immer den Unterschied! Der Börsenfriedhof ist voll von Rohstoffunternehmen, deren eigentlich hervorragende Rohstoffprojekte durch schlechte Managements ruiniert wurden.

Uran: Investieren wie Warren Buffett in den spannendsten Energie-Megatrend

Wenn wir die verschiedenen Sektoren in der Weltwirtschaft im Jahr 2026 und perspektivisch für die kommenden fünf bis zehn Jahre analysieren, dann stoßen wir auf einen unfassbar spannenden Bullenmarkt, der potenziell DIE BESTE FUNDAMENTALE FAKTENLAGE ALLER SEKTOREN aufweist!

Grafik: Differenz zwischen Angebot und Nachfrage für Uran in den kommenden 10 Jahren(e)

(Quelle: Homeland Uranium)

Nicht nur das: Dieser Bullenmarkt wird unabhängig von den Belastungsfaktoren wachsen, die die Börsen seit Monaten im Bann halten: von der chaotischen Trump-Politik über Sorgen um Inflation oder Stagflation bis zu großen Unsicherheiten über die volkswirtschaftlichen Entwicklungen in den USA und im Rest der Welt.

Noch besser: Das Wachstum in diesem Bullenmarkt ist unabhängig von der neuen geopolitischen Welt des neuen Kalten Krieges zwischen dem Westen und dem neuen Ostblock, oder von der Deglobalisierung. Im Gegenteil: Der historische Wandel der globalen Geopolitik seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine beflügelt diesen Sektor sogar in nie dagewesener Art und Weise.

Denn bei diesem Sektor handelt es sich um:

Den unaufhaltsamen Bullenmarkt für Nuklearenergie und Uran

Dieser Sektor besitzt wirklich alles, was Warren Buffett an Investments liebt.

Kein anderer Wirtschaftszweig wird in der kommenden Dekade einen so sicheren Nachfrageanstieg erfahren wie die Nuklearenergie und damit der Uransektor. Denn die Angebotsseite ist extrem angespannt. Vor allem in den westlichen Ländern.

Noch wichtiger für den langfristigen Zeithorizont des Uran-Bullenmarktes: Die Nachfrage kann im Westblock des neuen geopolitischen Krieges kann mittelfristig nicht deutlich erhöht werden. Denn es gibt einfach nicht genug Uran in den USA, in Europa oder in Asien. Gleichzeitig wird die globale Uran-Nachfrage nicht nur durch den allgemein steigenden Energiebedarf angefeuert.

Der dynamische Nachfrageanstieg kommt von der unaufhaltsamen globalen Digitalisierung und dem wachsenden Wohlstand von immer mehr Milliarden Menschen infolge des Aufstiegs der Schwellenländer. Seit 2023 kommt nun sogar noch der ultimative Nachfrage-Turbo hinzu: die gigantische Nachfrage von künstlicher Intelligenz und KI-Datenzentren.

Damit steht die Welt vor der größten Explosion für Energienachfrage seit der Industriellen Revolution der Weltwirtschaft vor rund 250 Jahren!

Die großen Energiekonzerne und Versorger in Europa und den USA wissen ganz genau, was in den kommenden Dekaden auf uns zukommt. So gab Robert Blue, CEO des großen US-Versorgers Dominion Energy (Börsenwert: 47 Mrd. USD), in 2024 eine unglaubliche Prognose ab, die alles sagt, was weitsichtige Börsianer wissen müssen:

Wir werden (in den USA) einen Anstieg der Energienachfrage sehen, wie wir ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben … wir brauchen 50% mehr Energie in den nächsten 15 Jahren!

Uran: Gigantischer globaler Nachfrageboom ist nicht aufzuhalten

Diese Nachfrageexplosion kann nur durch die Nuklearindustrie bedient werden, wenn die Welt umwelttechnisch nicht vollständig gegen die Wand gefahren werden soll. Kein Wunder, dass die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Unterstützung für Nuklearenergie seit dem Unfall von Tschernobyl am 26. April 1986, seit 40 Jahren also, heute Spitzenwerte erreicht!

Grafik: Öffentliche Unterstützung pro Nuklearenergie in den USA

(Quelle: PEW Research)

Dieser historische Rückenwind ist extrem positiv für die Nuklearenergiebranche, und potenziell auch für Unternehmen aus dem Uransektor. Politiker und Gesellschaften in allen Teilen der Welt haben erkannt, dass nur Nuklearenergie die rasant steigende Energienachfrage rund um den Globus bedienen kann. Ohne Atomenergie …

ist der KI-Boom nicht realisierbar,

ist die global steigende Energieversorgung nicht zu gewährleisten,

sind die Klimaziele mittelfristig nicht realistisch erreichbar.

Lassen Sie sich von der deutschen Politik in Berlin nicht täuschen: Deutschland geht in Fragen der Atomenergie einen einsamen Sonderweg und steht hier völlig allein da (ganz abgesehen davon, dass Berlin fleißig teure Nuklearenergie aus Frankreich importiert). Auf der ganzen Welt bauen Länder mit rasender Geschwindigkeit neue Atomkraftwerke:

Allein China will sage und schreibe 150 neue Nuklearreaktoren bauen. In den nächsten 15 Jahren. Damit sollen also durchschnittlich 10 neue Nuklearreaktoren pro Jahr ans Netz gehen. Ein großer Teil befindet sich in der Planung oder bereits im Bau.

Indien will bis 2031 die bedeutende Zahl von 21 neuen Atomkraftwerken bauen. Aktuell besitzt das Land 23 Kraftwerke. Damit wird sich die Zahl der Atomkraftwerke in Indien in der kommenden Dekade fast verdoppeln! Von jetzt an soll in Indien jedes Jahr mindestens ein neuer Nuklearreaktor ans Netz gehen.

Frankreich hat bereits angekündigt, 14 neue Atomkraftwerke zu bauen.

Japan will in 2030 rund 20% seiner Energieversorgung wieder aus Nuklearenergie gewinnen. Dafür sollen immer mehr der alten Atomreaktoren wieder ans Netz gehen und deren Laufzeiten verlängert werden.

Ein Wachstumsmarkt par excellence: (Fast) die ganze Welt setzt voll auf Nuklearenergie!

Doch was den Uransektor erst richtig spannend macht: Der neue Ostblock hat mit Russland und Russland-nahen Ländern wie Kasachstan oder Usbekistan viele große Uranproduzenten in seinen Reihen. Aber der neue Westblock hat bis auf Kanada keine großen Uranproduzenten auf seiner Seite.

Grafik: Die größten Uran-Produzenten der Welt

(Quelle: Azincourt Energy)

Nun rächen sich Dekaden der Unterinvestition in den USA, aber auch der fehlende Aufbau sicherer Uran-Lieferketten für das Uran-arme Europa, oder Japan und Südkorea in Ostasien. Das könnte weitsichtigen Anlegern historische Investmentchancen bieten. Eine solche Chance könnte UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) werden.

UraniumX hat aktuell erst eine winzige Börsenbewertung von rund 8,7 Mio. USD (oder 12,5 Mio. CAD, Stand 25.05.2026). Die Aktie kostet aktuell nur rund 0,13 CAD. Damit könnte - und wir betonen das Wort "könnte" - sich UraniumX bei einer erfolgreichen Entwicklung zu einer echten Buffett-Chance im ultra-heißen Uransektor entwickeln, wo Sie den sprichwörtlichen 1 US-Dollar an Unternehmenswert für rund 10 Cent kaufen können!

Die potenzielle Buffett-Chance im Uransektor beginnt in der neuen geopolitischen Welt mit dem Standort des zentralen Uranprojekts von UraniumX. Die Masse der Anleger schaut bei der Uran-Story immer zuerst auf die USA. Das ist auch durchaus berechtigt: Ist die Unterversorgung der größten Volkswirtschaft der Welt mit eigenem Uran doch dramatisch.

Aber: Dadurch sind viele der amerikanischen Uran-Aktien in den vergangenen Jahren schon stark gestiegen. Die Uranwerte mit Projekten in den USA bieten angesichts der stark gestiegenen Börsenbewertungen heute vermutlich nicht mehr die wirklich spannenden langfristigen Multibagger- und gar Multi-Tenbagger-Potenziale, die Uran-Anleger gezielt suchen.

Kanada in der neuen geopolitischen Welt: Der Uran-Star des Westens

Durch den Fokus der Börsenmasse auf die amerikanischen Uranunternehmen sind die Uranwerte in dem größten westlichen Uran-Land Kanada in den Hintergrund gerückt. Dies gilt vor allem für die kanadischen Smallcap-Werte mit Projekten, die in Kanada liegen. Hier könnten Anleger den wirklichen Value der Zukunft finden.

Solch eine richtige Identifikation von Value in einem zukünftigen Wachstumsmarkt ist einer der entscheidenden Gründe für Warren Buffetts langfristigen Börsenerfolg und Reichtum. Besonders spannend dabei ist, dass Kanada eine viel weiter entwickelte Uran-Bergbauindustrie hat als die USA.

Denn Kanada hat viel größere Uranressourcen als die USA und ist zudem Heimat des inzwischen legendären Athabasca-Beckens - einem der hochgradigsten Uranvorkommen auf der gesamten Welt. Hier dürften also wahre Value-Perlen im Wachstumsmarkt Uran liegen. Und als einer dieser Value-Werte könnte sich das junge Uranunternehmen UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) erweisen. Denn der aktuelle Börsenwert von UraniumX beträgt nur rund 8,7 Mio. USD!

Das Flaggschiff-Uranprojekt von UraniumX namens Murphy Lake liegt in Kanada. Aber das 609 Hektar große Projekt liegt nicht einfach nur irgendwo in Kanada. Es liegt genau in dem oben beschriebenen Athabasca-Becken. Diese Lage ist der Clou an UraniumX. Das Athabasca-Becken ist EINES DER BESTEN Uran-Rohstoffgebiete der Welt.

Nicht nur in Kanada.

Nicht in Nordamerika!

In der gesamten Welt!

Das Athabasca-Becken: Ein globales Spitzengebiet für Uran

Das Athabasca Basin, oder Athabasca-Becken auf Deutsch, liegt in Saskatchewan, Kanada. Es ist das wichtigste Uranvorkommen, das der Westblock hat im neuen geopolitischen Kalten Krieg mit dem Ostblock, auf dessen Seite die uranreichen Länder Russland, Kasachstan und Usbekistan stehen.

Denn das Athabasca-Becken besitzt die weltweit größten hochgradigen Uranvorkommen. Die Gehalte von U 3 O 8 im dortigen Gestein sind mit durchschnittlich 1,42% teilweise sagenhafte 14x höher als die durchschnittlichen Gehalte in Uranvorkommen anderer bekannter Urangebiete rund um den Globus!

14x höher!

Grafik: Vergleich Urangehalte des Athabasca-Beckens gegenüber weltweitem Durchschnitt

(Quelle: UraniumX)

Damit Sie die Urangehalte im Athabasca-Becken richtig einordnen können, werfen Sie einen Blick auf die folgende Tabelle. Sie zeigt auf, welche Bedeutung und welchen Wert ein Urangehalt von 1,0% umgerechnet auf andere Edelmetalle oder Industriemetalle hat. Am einfachsten zu verstehen ist der Vergleich zu Gold.

Ein Uranvorkommen mit 1% U 3 O 8 aufzuspüren ist ungefähr so, als ob ein Bergbauunternehmen ein Goldvorkommen mit rund 13 Gramm/Tonne (g/t) findet. Das sind praktisch einmalige Weltklasse-Werte im globalen Goldsektor. Oder Silber mit 808 g/t - das wären absolute Bonanza-Gehalte.

Diese Vergleiche zeigen Ihnen die Weltklasse-Uranvorkommen im Athabasca-Becken und wie unglaublich selten derartige Vorkommen weltweit sind. Viele der besten und größten Uranprojekte liegen dort. Natürlich sind die großen Blue-Chip-Konzerne aus dem Uransektor, wie z.B. Cameco, dort mit Uranprojekten aktiv.

Nun setzt sich das Puzzle also zusammen und es wird gut informierten Anlegern klar, welche potenziell herausragenden Gewinnchancen sich für kleine Uranunternehmen eröffnen, wenn man dort nur ein aussichtsreiches Uranprojekt besitzt, das einen solch überdurchschnittlichen U 3 O 8 -Gehalt aufweist.

Grafik: Wert von Uran im Vergleich zu anderen Metallen

(Quelle: Skyharbour Resources)

UraniumX hat Flaggschiff-Projekt genau in diesem Athabasca-Becken

Genau in diesem Uran-Supergebiet liegt das Murphy Lake-Projekt von UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T). Nicht nur das: Murphy Lake liegt auch noch in einem besonders spannenden Bereich des Athabasca-Beckens. Tatsächlich liegt das Murphy Lake-Projekt nur 5 km südlich von dem Hurricane-Projekt entfernt.

Das Hurricane-Projekt hat im Uransektor einen Namen wie ein Donnerhall!

Denn das Hurricane-Projekt hat gemessen an den bisher entdeckten Ressourcen unfassbar hohe Urangehalte von teilweise 34,5%! Das Hurricane-Projekt gilt als eines der uranreichsten Projekte in der gesamten Welt.

Das Projekt wird von dem Uranunternehmen Iso Energy entwickelt. Ein Uranprojekt-Entwickler, der eben genau durch dieses Hurricane-Projekt zu einem der Blue Chips im Uranminensektor aufgestiegen ist. Dieses im Uransektor als "Super-Uranprojekt" deklarierte Hurricane-Projekt liegt nur 5 km nordwestlich vom Murphy Lake-Projekt entfernt!

Eine Distanz von 5 km ist in der Geologie überhaupt keine Entfernung. Denn Gesteinsformationen ziehen sich oftmals über Kilometer hin. Deshalb kann es sich für aufgeweckte Anleger durchaus lohnen, sich über die umliegenden Rohstoffprojekte zu informieren. Das Hurricane-Projekt ist so ein Erfolg, dass die Börsenbewertung von Iso Energy inzwischen bei rund 860 Mio. CAD liegt.

Natürlich ist die Nähe des Murphy Lake-Projekts kein Beleg über die Uranvorkommen in Murphy Lake. Aber es zeigt, welch hohe Uranvorkommen teilweise in dieser Region des Athabasca-Beckens liegen und was im positiven Fall möglich sein könnte - und UraniumX hat aktuell erst eine Mini-Börsenbewertung von rund 8,7 Mio. USD, oder umgerechnet 12,5 Mio. CAD (Stand 25.05.2026)!

Murphy Lake: Direkter Nachbar von zwei Uran-Erfolgsprojekten!

Direkt nördlich von Murphy Lake liegt das Uranprojekt des Uranunternehmens Cosa Resources. Es trägt den Namen - und jetzt aufgepasst - Murphy Lake North. Wie der Name schon verrät, gilt es als nördliche Erweiterung des Murphy Lake-Projekts von UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T).

Grafik: Pressemitteilung von Cosa Resources

(Quelle: Cosa Resources)

Cosa führt auf seinem Murphy Lake North-Gebiet aktuell ein Explorationsprogramm durch. Im März und April stellte Cosa erste Ergebnisse dieses Bohrprogramms vor. Laut dem Chefgeologen von UraniumX, wo man natürlich die Bohrergebnisse der direkten Nachbarn mit Adleraugen verfolgt, waren diese Bohrergebnisse "sehr gut" und zeigten hohe Konzentrationen an Uran.

Das sah die Börse genauso: Der Aktienkurs von Cosa spiegelt die Explorationserfolge auf deren Gebiet direkt nördlich von Murphy Lake eindrucksvoll wider. Nach der Veröffentlichung der Daten schoss die Aktie von Cosa fast um +100% nach oben (oranger Kreis im Chart). Doch Cosa Resources hatte damals schon eine Börsenbewertung von rund 40 Mio. CAD.

Wie schon beim Hurricane-Projekt von Iso Energy gilt auch bei den Explorationsdaten im Murphy Lake North-Projekt von Cosa Resources: Sind die dortigen Explorationserfolge ein Garant, dass UraniumX bei seinem jetzt gestarteten Explorationsprogramm erfolgreich sein wird? Natürlich nicht.

Chart: Aktienkurs von Cosa Resources von Mai 2025 bis Mai 2026

(Quelle: Tradingview)

Es gibt an der Börse keine Garantien. Aber wenn zwei direkte Nachbarn beide mit ihren Explorationen erfolgreich sind, dann dürfte jeder Geologe sagen:

Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch auf dem benachbarten Murphy Lake-Projekt Uranvorkommen befinden.

Aber: der Verweis auf dieses und weitere benachbarte Projekte dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Kontexts und lassen natürlich keine definitiven Rückschlüsse auf die Mineralisierung oder die Marktentwicklung bei "Murphy Lake" zu.

UraniumX: Der nächste Börsenstar im Athabasca-Becken?

Cosa Resources hat inzwischen eine Börsenbewertung von rund 83 Mio. CAD. Iso Energy sogar von 860 Mio. CAD. UraniumX kommt aktuell nur auf 12,5 Mio. CAD (rund 8,7 Mio. USD). Weitsichtige Börsianer schauen immer in die Zukunft und auf den nächsten Trade: Nach den Erfolgen von Iso Energy und den Erfolgen von Cosa Resources könnte nun UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) mit seinem Bohrprogramm dran sein.

Deshalb macht dieser Vergleich der drei Unternehmen Sinn macht: Der Uran-Blue Chip Iso Energy hat auf seinem Hurricane-Projekt eindrucksvoll Uranvorkommen nachgewiesen. Diese Vorkommen läuft in einem geologischen Korridor in das Murphy Lake North-Projekt von Cosa hinein. Denn geologische Gesteinsstrukturen enden nicht an Grenzzäumen.

Jetzt aufgepasst: Dieser Korridor an Uranvorkommen, den die Explorationsergebnisse von Cosa ebenfalls bestätigt haben, dürfte dann weiter n den nördlichen Teil des Murphy Lake-Projekts von UraniumX hineinlaufen! Wieder gilt: Magnetische Analysten der Gesteinsformationen durch UraniumX im Norden des Murphy Lake-Projekts haben Radioaktivität anzeigt - was eine weitere mögliche Bestätigung dafür ist, dass der Uran-Korridor tatsächlich von dem Projekt von Iso Energy über das Projekt von Cosa bis in das Projekt von UraniumX verläuft.

Wäre es daher möglich, dass einer dieser beiden Nachbarn eine Zusammenarbeit mit UraniumX eingeht oder sich gar an UraniumX beteiligen könnte - um sich in diesem Gebiet noch breiter aufzustellen? Das würde rein unternehmerisch durchaus Sinn machen und wäre durchaus eine vorstellbare Option. So eine Meldung wäre natürlich ein Knaller für einen Wert mit einer winzigen Marktkapitalisierung von nur rund 8,7 Mio. USD. Ein spannender Joker für die Aktionäre von UraniumX.

Derartige Annahmen sind keine Fantasie: Das im Norden von Murphy Lake aktive Cosa Resources ist bereits ein Joint Venture mit niemand Geringerem als dem Uran-Riesen Denison Mines eingegangen (Börsenwert von rund 4 Mrd. CAD). Die Riesen des Uransektors schauen bereits auf dieses Gebiet im Athabasca-Becken.

UraniumX hat einen Vertrag mit dem aktuellen Besitzer F4 Uranium abgeschlossen, der es UraniumX ermöglicht, 70% an dem Murphy Lake-Projekt zu erwerben. Es wurde ein Optionsvertrag abgeschlossen, nach dem UraniumX die 70% am Murphy Lake-Projekt erhält, wenn man über die drei Jahre 2026 bis 2028 insgesamt 10 Mio. CAD in die Entwicklung des Murphy Lake-Projekts investiert. Das ist nicht viel.

Interessant ist hierbei die Struktur des Deals: In den ersten beiden Jahren muss UraniumX jeweils 1,5 Mio. CAD pro Jahr in Exploration investieren. Aber allein in diesem Jahr wird man 3,0 Mio. CAD in die Exploration von Murphy Lake investieren. Dazu gleich mehr. Damit hat man also bereits in 2026 die notwendigen Bedingungen für die ersten zwei Jahre erfüllt.

Ist die Exploration und Entwicklung des Murphy Lake-Projekts so erfolgreich, wie es die Geologie vermuten lässt, dann dürfte es im dritten Jahr für UraniumX gar kein Problem sein, die ausstehenden 7 Mio. CAD im dritten Jahr zu bekommen. Damit hätte man dann 70% an dem spannenden Murphy Lake-Projekt!

Wichtig: Das Murphy Lake-Projekt ist bisher kaum exploriert worden. Das bietet die Chance auf das spannende Value-Potenzial für dieses Uranprojekt: Es liegt in direkter Nachbarschaft zu zwei Uranprojekten, deren Explorationen sehr erfolgreich waren. Aber Murphy Lake selbst ist noch der (fast) weiße Fleck in diesem Gebiet des Athabasca-Beckens. Deshalb ist die Börsenbewertung von UraniumX noch so niedrig.

Der Vorbesitzer F4 Uranium führte in 2022 ein Bohrprogramm mit 14 Bohrlöchern über 6.800 Meter durch. Dieses Bohrprogramm entdeckte und bestätigte einen Gesteinskorridor mit Uranvorkommen auf dem Murphy Lake-Gebiet. Das Herzstück dieses Korridors ist das Bohrloch ML 22-006, welches u.a. Urangehalte von 0,24% aufwies.

Das Besondere: Dieser Korridor wurde von F4 Uranium erst zur Hälfte exploriert - und zwar partiell der zentrale und partiell der südliche Teil. Doch ausgerechnet der nördliche und nordwestliche Teil - der ja an das Murphy Lake North-Projekt von Cosa grenzt - wurde praktisch noch gar nicht exploriert. Dort bohrte F4 nur ein einziges Bohrloch!

Doch die geologischen Studien von UraniumX haben ergeben, dass genau dort - im Norden von Murphy Lake - der Korridor mit der Gesteinsformation, welche in den Nachbarprojekten die dort aufgespürten Uranvorkommen beinhaltet, in das Murphy Lake-Projekt von UraniumX hineinläuft.

Geologen haben neue, unerschlossene Region im Norden von Murphy Lake aufgespürt

Dieser Urankorridor läuft laut den Geo-Analysen von UraniumX vom Norden in das Murphy Lake-Projekt hinein - was angesichts der Explorationsergebnisse von Cosa Resources auf Murphy Lake North Sinn macht - und verläuft dann über das Zentrum des Projekts in den südlichen Teil.

Bei diesen Aussichten überrascht es nicht, dass UraniumX niemand Geringeren als Vincent Martin als Berater für die Entwicklung des Murphy Lake-Projekts gewinnen konnte. Herr Martin ist einer der bekanntesten Namen im Uransektor. Seine Karriere im Uransektor reicht 37 Jahre zurück. Er ist der ehemalige CEO von Orano Canada.

Grafik: Kanadischer Uran-Erfolgsmanager und Athabasca-Becken-Experte Vincent Martin

(Quelle: UraniumX)

Orano Canada ist die kanadische Tochterfirma des französischen Nuklearenergie-Riesen Orano (früher AREVA) und einer der größten Uranproduzenten in ganz Kanada (produziert 15 bis 17 Mio. Pfund Urankonzentrat pro Jahr). Doch der Knaller für UraniumX und seine Aktionäre: Die wichtigsten Projekte von Orano Canada lagen und liegen im … Athabasca-Becken!

Es ist schwer, jemanden zu finden, der das Athabasca-Becken besser kennt als Herr Martin. Solch eine Koryphäe im kanadischen Uransektor und für das Athabasca-Becken kann sich die Unternehmen aussuchen, mit denen er zusammenarbeitet. Dass sich Herr Martin für UraniumX und das Murphy Lake-Projekt entschieden hat, gibt einen Hinweis darauf, als wie spannend er dieses Projekt und damit einhergehend natürlich auch das Potenzial für die Aktie von UraniumX einschätzt.

Interessant ist hierbei auch, dass sich die Thesen der Geologen von UraniumX mit den Explorationsergebnissen von Cosa Resources decken. Die Geologen vertreten die Meinung, dass der nördliche Teil besonders spannend ist. Das eine Bohrloch - namens ML 22-012 - des Vorbesitzers F4 traf dort auch direkt auf Uranvorkommen.

Doch das Management von F4 fokussierte sich damals mit seinem Explorationsprogramm auf den zentralen und südlichen Bereich. Durchaus mit Erfolg. Aber die neuen geologischen Studien über Murphy Lake und die Erfolge des nördlichen Nachbarn Cosa aus 2026 deuten darauf hin, dass der Norden das wirkliche Filetstück von Murphy Lake sein könnte.

UraniumX startet JETZT sein erstes Explorationsprogramm auf Murphy Lake!

Genau jetzt wird es bei Murphy Lake richtig spannend.

Denn genau jetzt - in diesen Wochen - läuft das erste Explorationsprogramm von UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) für Murphy Lake an!

Es ist das erste Explorationsprogramm auf Murphy Lake seit 2022!

Nach den Erfolgen von Iso Energy auf deren Hurricane-Projekt und Cosa Resources auf dem Murphy Lake North-Projekt ist jetzt UraniumX mit seinem Bohrprogramm dran! Das jetzt im Mai und Juni durchgeführte Explorationsprogramm soll 5 bis 6 Bohrlöcher über insgesamt rund 2.500 Meter umfassen.

Für einen kleinen Explorer wie UraniumX, mit einer aktuell noch winzigen Börsenbewertung von 8,7 Mio. USD, könnte dieses Bohrprogramm den Aktienkurs massiv bewegen!

Bei einem winzigen Börsenwert von rund 8,7 Mio. USD reicht manchmal schon eine einzige neue Nachricht über einen erfolgreichen Treffer von neuen Uranvorkommen und die Aktie springt nach oben! Wir haben es erst vor wenigen Wochen bei dem direkten nördlichen Nachbarn Cosa Resources gesehen.

Das besonders Spannende an dem aktuellen Bohrprogramm:

Es ist genau dafür ausgelegt, neue Uranvorkommen auf dem Murphy Lake-Projekt aufzuspüren - und dadurch den wahren Wert des Projekts aufzudecken! UraniumX wird dafür gleich 3 verschiedene Strategien in diesem einen Explorationsprogramm einsetzen. Clevere Anleger verstehen sofort, was das bedeutet:

Bei der winzigen Börsenbewertung von aktuell nur 8,7 Mio. USD müssen gar nicht alle drei Strategien Treffer produzieren. Da es bei diesem Explorationsprogramm gezielt um das Aufspüren neuer Uranvorkommen geht, könnte schon ein Treffer ausreichen, um den Börsenwert der UraniumX-Aktie zu steigern. Cosa Resources hat es vorgemacht.

Dreifach-Strategie könnte Erfolgschancen für UraniumX erhöhen

UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) hat - um es mit einem Fußball-Vergleich zu verdeutlichen - sozusagen 3 Schüsse auf das Tor. Aber man könnte nur einen Treffer brauchen, um das Unternehmen ins Börsenrampenlicht zu rücken. Zwei Treffer wären natürlich noch besser. Drei Treffer der Jackpot.

Jetzt aufgepasst: Bei der ersten Strategie soll die frühere Probebohrung um den Treffer ML22-006 nun durch weitere Bohrungen verändert werden. Die Bohrung ML22-006 war ja sehr erfolgreich und brachte Urangehalte zutage, die teilweise mehr als doppelt so hoch waren wie der weltweite Durchschnitt! Nun will UraniumX das alte ML22-006-Bohrloch verlängern, um auszutesten, wie weit die Uranvorkommen reichen könnten.

Grafik: Das Murphy Lake-Projekt von UraniumX

(Quelle: UraniumX)

Bei der zweiten Strategie soll ein Bohrloch parallel zu ML22-006 platziert werden. So will man testen, wie breit die dortigen Uranvorkommen sind. Es soll 290 Meter östlich von ML22-006 durchgeführt werden. Würde diese Bohrung auch Uranvorkommen bestätigen, könnte das ein erster Hinweis auf ein größeres Urangebiet sein, das der Aktienmarkt noch überhaupt nicht wahrnimmt. Denn 290 Meter ist weit. Das entspricht fast der Länge von drei Fußballfeldern.

Die dritte Strategie ist der spannendste Teil des Explorationsprogramms: Denn damit soll der Norden von ML 22-006 erschlossen werden. Ein Gebiet, das vom Vorbesitzer F4 völlig vernachlässigt wurde. Doch wie Sie nun wissen, ist gerade dieses nördliche Gebiet mit seiner Nähe zum Murphy Lake North-Projekt in den Augen der Geologen von UraniumX besonders spannend.

Dieses Wissen über die Dreifach-Strategie des Explorationsprogramms könnte sich als wichtiger Informationsvorsprung für clevere Anleger herausstellen: Ja, UraniumX hat 3 Schüsse auf das Tor, um neue Uranvorkommen zu finden. Aber bei zwei Strategien (Torschüssen) bohrt man im direkten Umfeld der erfolgreichen ML 22-006-Entdeckung. Man bohrt dort also gar nicht völlig neu in noch völlig unerschlossenen Gebieten.

Das tut man nur bei der dritten Strategie. Um im Bild des Fußballs zu bleiben, könnt sich dieses Bohrprogramm zum Aufspüren neuer Uranvorkommen in Wirklichkeit so herausstellen: Ja, man hat drei Elfmeter, um ein Tor zu erzielen (Treffer von neuen Uranvorkommen). Das ist schon mal eine super Quote.

Aber in Wirklichkeit wird sozusagen nur ein einziger Elfer (Bohrungen in Strategie 3) tatsächlich aus 11 Metern Entfernung auf das Tor geschossen. Die beiden anderen Elfer (Bohrungen von Strategie 1 und 2) werden aufgrund der Nähe zu ML 22-006 sozusagen nur aus 7 Metern Entfernung geschossen.

Sollte dieses Explorationsprogramm mit seiner Dreifach-Strategie erfolgreich sein, könnte laut dem Management von UraniumX schnell ein zweites Folge-Explorationsprogramm in die Startlöcher gebracht werden. Das Ziel für ein solches zweites Explorationsprogramm wäre dann bereits der frühe Frühling 2027.

Grafik: Explorationsprogramm gestartet - Ergebnisse im Spätsommer!

(Quelle: UraniumX)

Wichtiger ist jetzt aber natürlich erst mal das gerade gestartete Bohrprogramm. Hier zählt für interessierte Anleger:

Das erste Bohrprogramm auf Murphy Lake seit 2022 ist JETZT GERADE gestartet.

Erstmals soll das von Geologen als besonders spannend definierte Gebiet im Norden exploriert werden.

Dieses Bohrprogramm soll bis Mitte/Ende Juni laufen

und deshalb - und hier kommt es:

rechnet das Management mit den Ergebnissen des Bohrprogramms bereits im späten Sommer!

Ergebnisse von Explorationsprogramm sollen DIESEN SOMMER veröffentlicht werden!

Was an UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) zudem sehr gefällt: Murphy Lake im Uran-Wundergebiet Athabasca-Becken ist NICHT DAS EINZIGE Projekt. Das Unternehmen hat noch zwei weitere Projekte im Portfolio. Aber: Das Management will sich voll auf die Entwicklung von Murphy Lake fokussieren.

Alle Ressourcen und das Kapital sollen auf die Entwicklung von Murphy Lake konzentriert werden. Das ist für ein noch so kleines Unternehmen wie UraniumX genau die richtige Strategie. Die Entwicklung von drei Projekten parallel brächte zwar ein paar mehr Schlagzeilen. Aber de facto würde es nur dazu führen, dass keins der Projekte richtig vorangetrieben wird.

Deshalb hat das Management Optionen zum Erwerb der beiden anderen Projekte mit den Namen Zoo Bay und NeoCore an zwei andere Junior-Explorer verkauft. Dadurch fließen UraniumX insgesamt 900.000 CAD sowie 16 Mio. Aktien von Pond Technologies (für Zoo Bay) und 12 Mio. Aktien von Gold'n Futures zu.

Das ist gut: Stärkt es doch die Finanzbasis für die Entwicklung von Murphy Lake. Aktuell hat UraniumX 5,3 Mio. CAD (3,6 Mio. USD) in Cash. Das Unternehmen hat keine langfristigen Schulden. Laut dem Management dürfte diese Cash-Basis für die nächsten zwei Jahre reichen - und das beinhaltet das nun gestartete Bohrprogramm, welches rund 3 Mio. CAD kosten soll.

Wie bereits beschrieben, besteht jedoch die Möglichkeit, dass UraniumX bei erfolgreichen Ergebnissen so schnell wie möglich ein Folge-Bohrprogramm startet - was absolut richtig für die Unternehmensentwicklung ist. Da dann aber bedeutende Teile der aktuellen Cash-Position in die Exploration von Murphy Lake investiert würden, haben wir die Cash-Position bewusst nicht von dem Börsenwert abgezogen.

Aber: Von den beiden Deals für die Projekte Zoo Bay und NeoCore fließen UraniumX im ersten Jahr bereits 250.000 CAD Cash sowie 7 Mio. Aktien von Pond Technologies und weitere 3 Mio. Aktien von Gold'n Futures zu. Diese Aktie könnten - und wir betonen das Wort "könnten" - im Rohstoff-Superzyklus im Wert ansteigen und dadurch die Einnahmen von UraniumX sogar noch steigern.

Die heißeste Unternehmensphase von UraniumX startet JETZT

Doch jetzt heißt es erst mal:

Die Börsen-Scheinwerfer an und die Börsenkamera auf UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) scharf gestellt! Denn das von Aktionären und der Rohstoff-Szene heiß erwartete Explorationsprogramm von UraniumX für das Murphy Lake-Projekt startet genau jetzt!

IN DIESEN WOCHEN!

IM MAI 2026!

Wichtig: Es läuft nur bis Mitte/Ende Juni 2026.

Danach gehen die Bohrproben direkt zur Auswertung in das Labor. Das bedeutet: Aktionäre und interessierte Investoren müssen nicht erst ein halbes Jahr auf die Ergebnisse warten. Der Präsident und COO von UraniumX Kirby Renton sagt:

Wir sind super gespannt. Sehr viele Augen im Uransektor sind auf das Murphy Lake-Projekt gerichtet!

Das erste Bohrprogramm auf Murphy Lake seit 2022 ist gestartet!

Mit dem neuen Fokus auf die noch fast völlig unerschlossene Region im Norden von Murphy Lake - direkt an das Murphy Lake North-Projekt von Cosa angrenzend, wo man im März und April starke Explorationserfolge vermelden konnte.

Mit der Erweiterung der bisher explorierten Zone um das Bohrloch ML 22-006, welche zusätzlich zu einer potenziellen Ausweitung auf des Urangebietes führen könnte.

Und das Beste:

Die Ergebnisse des Bohrprogramms werden bereits im späten Sommer 2026 erwartet!

Man sieht, wie sich die Puzzleteile in der Warren Buffett-Analyse zusammensetzen:

Bei dem langfristigen Uran-Superzyklus steigen Anleger jetzt in der Frühphase ein. Bei UraniumX sogar in direkt in der Anfangsphase (Buffett-Erfolgsgeheimnisse 1 und 2). Die Uran-Story ist angesichts des globalen Boom für Nuklearenergie und dem gewaltigen Angebotsdefizit klar verständlich und unumstößlich (Erfolgsgeheimnis 3).

Aktuell liegt der Börsenwert von UraniumX nur bei rund 8,7 Mio. USD. Das ist natürlich nicht direkt vergleichbar mit dem Value-Ansatz von Buffett, 1 USD für 0,50 USD zu kaufen. Aber wenn UraniumX mit seiner Exploration erfolgreich ist, dann könnte sich die aktuelle Börsenbewertung in der Tat als günstige Schnäppchenchance herausstellen (Buffett-Erfolgsgeheimnis 4). Dazu kommt dann noch Vincent Martin auf der Managementebene für Buffett-Erfolgsfaktor 5.

Und das Beste:

Die spannendste Unternehmensphase von UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) startet jetzt!

Natürlich sollte niemand sein gesamtes Vermögen in ultra-spekulative Investments stecken. Nicht mal einen Großteil. Aber: Wenn risikobereite Anleger in ihren Depots einen Gewinnturbo einbauen wollen, dann kann man auch spekulative Investments wie von UraniumX Discovery (ISIN: CA91702X1078, WKN: A41L7T) beimischen. Denn im Erfolgsfall können die Gewinnpotenziale bei so kleinen Junior-Explorern gigantisch sein.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von UraniumX Discovery oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca).

(Quelle: UraniumX)

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