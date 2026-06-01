Research: Silver Bow Mining - Kursziel von 19,80 USD bedeutet Potenzial von über 100%

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Cantor Fitzgerald startet die Berichterstattung zu Silver Bow Mining mit "Speculative Buy". Das Kursziel von 19,80 USD deutet auf erhebliches Aufwärtspotenzial hin.

Für Rohstoffinvestoren, die sich mit Edelmetall- und Polymetallprojekten in etablierten Bergbauregionen befassen, liegt ein neues, interessantes Research vor. Eine aktuelle Analyse von Cantor Fitzgerald nämlich hat die Berichterstattung über die kürzlich an der NYSE American gelistete Silver Bow Mining (NYSE: SBMT / WKN A422L7) eingeläutet. Die Analysten bewerten die Aktie in ihrer Studie mit einem "Speculative Buy" und prognostizieren ein deutliches Aufwärtspotenzial.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und geplante Erschließung von Silber-Polymetall-Lagerstätten in Butte, Montana (USA). Das Projektgebiet umfasst rund 4.193 Acres (ca. 1.697 Hektar) patentierter Bergbauansprüche in einer der historisch produktivsten Bergbauregionen der USA.

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Silver Bow Mining - Kursziel von 19,80 USD bedeutet Potenzial von über 100%

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