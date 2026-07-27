Verstärkung: Silver Bow Mining holt Montana-Bergbauveteran Doug Stiles als Präsidenten

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Silver Bow Mining verstärkt das Management mit Bergbauveteran Doug Stiles. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Projekte im Butte Mining District

Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) verstärkt sein Management mit einem erfahrenen Bergbau- und Genehmigungsexperten. Das Unternehmen hat Doug Stiles zum Präsidenten ernannt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Umweltmanagement, Genehmigungen, Behördenkontakte und Bergbaubetrieb soll Stiles die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens im traditionsreichen Butte Mining District im US-Bundesstaat Montana begleiten.

Langjährige Erfahrung im Bergbau Montanas

Doug Stiles verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bergbausektor Montanas. Zuletzt war er unter anderem in leitenden Positionen bei Hecla Mining tätig, wo er als Director of Environmental Operations sowie als General Manager von Hecla Montana umfangreiche Verantwortung für Genehmigungsverfahren, Umweltmanagement, Wasserrechte und die Zusammenarbeit mit Behörden und lokalen Interessengruppen trug. Darüber hinaus bringt er umfassende Kenntnisse im Umgang mit Superfund-Projekten sowie regulatorischen Fragestellungen mit.

Nach Angaben des Unternehmens soll Stiles künftig die operative Entwicklung der Projekte koordinieren und Silver Bow Mining bei der weiteren Erschließung seiner Liegenschaften im Butte Mining District unterstützen. Seine enge Vernetzung innerhalb der Bergbauindustrie Montanas gilt dabei als wichtiger Vorteil für die zukünftige Projektentwicklung.

Fokus auf den Butte Mining District

Silver Bow Mining konzentriert sich auf die Exploration von Silber-, Gold-, Zink- und Bleivorkommen im historischen Butte Mining District, einem der bekanntesten Bergbaureviere Nordamerikas. Das Unternehmen verfügt dort über rund 4.193 Acres patentierte Bergbauclaims sowie etwa 1.410 Acres Oberflächenrechte in mehreren Projektgebieten rund um den sogenannten Rainbow Block.

Mit der Ernennung von Doug Stiles setzt Silver Bow Mining den Ausbau seines Managementteams fort. Bereits zuvor hatte das Unternehmen Kevin Shiell als Chief Operating Officer verpflichtet. Gemeinsam sollen beide Führungskräfte ihre langjährige Erfahrung im Bergbau Montanas einbringen und die nächsten Explorations- und Entwicklungsphasen des Unternehmens begleiten.

Managementausbau als Teil der Wachstumsstrategie

Unternehmenschef Travis Naugle bezeichnete die Verpflichtung von Doug Stiles als wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung von Silver Bow Mining. Die Kombination aus technischer, regulatorischer und operativer Erfahrung passe ideal zu den Anforderungen der Projekte im Butte Mining District. Ziel sei es, die Explorationsarbeiten weiter voranzutreiben und die umfangreichen Mineralvorkommen des Projektgebiets systematisch zu erschließen.









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