Als der Mobilfunkstandard 2G eingeführt wurde, war Helmut Kohl Bundeskanzler, und die Telekom hieß Bundespost. Den Funkstandard gibt es immer noch. Doch nun sind seine letzten Tage gezählt. Der veraltete Mobilfunkstandard 2G nähert sich seinem Ende. Der Handynetzbetreiber O2 Telefónica kündigte in München an, die Technologie in der zweiten Jahreshälfte 2028 in Deutschland abzuschalten. Vor mehr als 30 Jahren war 2G für Telefonate und SMS eingeführt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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