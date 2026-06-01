Jahrelang dümpelte der Kurs der Hyundai Mobis-Aktie vor sich, doch seit kurzem kennt er kein Halten mehr. In den letzten vier Wochen explodierte der Aktienkurs des koreanischen Autozulieferers um +75%. Was steckt hinter der Hausse und können Anleger noch mit einer Fortsetzung rechnen? Vom Automobilzulieferer zum Roboterhersteller Die Geschichte hinter der starken Kursentwicklung der Hyundai Mobis-Aktie erinnert mich sehr stark an die des deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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