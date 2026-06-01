Das australische Rohstoffunternehmen Syrah Resources hat im Streit um einen Graphit-Liefervertrag mit Tesla einen wichtigen Zwischenschritt erreicht. Tesla zieht seine Kündigungsabsicht zwar zurück, vollständig gebannt ist das Risiko für Syrah aber noch nicht. In dem Konflikt geht es um die 2021 zwischen Syrah Resources und Tesla geschlossene verbindliche Abnahmevereinbarung über die Lieferung von Graphit als aktives Anodenmaterial aus der Syrah-Produktionsanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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