Space-Aktien jetzt zuschlagen: Microsoft: Ausbruch - Revolution Medicines: Starke Daten - SAP: Los geht's

Microsoft und SAP ziehen wieder an. Sehr erfreulich ist das, für die Depots der wO Börsenlounge. Auf beide Werte wurde jeweils ein Zertifikat gekauft. Die rennen ebenfalls und liegen beide rund 50 % im Plus. Nachkaufen?Blue Origin schockt die Branche: Welche Weltraum-Aktien greifen weiter nach den Sternen? Nach der Explosion der Blue-Origin-Raket Ende vergangene Woche geriet die komplette Branche unter Druck. Im Depot der wO Börsenlounge habe ich daraufhin die Aktie von AST SpaceMobile verkauft. Sie ist durch den Unfall am stärksten betroffen. Wie es bei den anderen Werten aus der Branche aussieht, habe ich mir heute angeschaut. Softbank im KI-Höhenrausch - Schneider Electric zieht mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran