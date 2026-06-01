Anzeige
Mehr »
Montag, 01.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wolfram-Hotspot in Nevada: China-Monopol wackelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
01.06.26 | 13:31
404,65 Euro
+4,89 % +18,85
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
397,65397,8016:30
404,30404,4013:32
Markus Weingran
01.06.2026 15:27 Uhr
406 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Space-Aktien jetzt zuschlagen: Microsoft: Ausbruch - Revolution Medicines: Starke Daten - SAP: Los geht's

Microsoft und SAP ziehen wieder an. Sehr erfreulich ist das, für die Depots der wO Börsenlounge. Auf beide Werte wurde jeweils ein Zertifikat gekauft. Die rennen ebenfalls und liegen beide rund 50 % im Plus. Nachkaufen?Blue Origin schockt die Branche: Welche Weltraum-Aktien greifen weiter nach den Sternen? Nach der Explosion der Blue-Origin-Raket Ende vergangene Woche geriet die komplette Branche unter Druck. Im Depot der wO Börsenlounge habe ich daraufhin die Aktie von AST SpaceMobile verkauft. Sie ist durch den Unfall am stärksten betroffen. Wie es bei den anderen Werten aus der Branche aussieht, habe ich mir heute angeschaut. Softbank im KI-Höhenrausch - Schneider Electric zieht mit …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.