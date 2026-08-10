Die klinische Zusammenarbeit ermöglicht neuartige Kombinationen ausgewählter Onkologie-Wirkstoffe von BeOne mit vier klinischen RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines zur Behandlung RAS-abhängiger Krebserkrankungen

Die Vereinbarung über regionale Rechte gewährt BeOne exklusive Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an vier Wirkstoffen von Revolution Medicines in klinischer Entwicklung in ausgewählten asiatischen Märkten

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, und Revolution Medicines, Inc. (Nasdaq: RVMD), ein Onkologieunternehmen mit Wirkstoffen in der späten klinischen Entwicklung, das zielgerichtete Therapien für Patienten mit RAS-abhängigen Krebserkrankungen entwickelt, gaben heute eine mehrteilige Zusammenarbeit bekannt. Diese umfasst eine klinische Zusammenarbeit zur Bewertung von Wirkstoffkombinationen aus ausgewählten Onkologie-Wirkstoffen von BeOne in klinischer Entwicklung und jeweils einem der vier RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines sowie eine separate Vereinbarung über regionale Rechte, die BeOne exklusive Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für diese Wirkstoffe von Revolution Medicines in ausgewählten asiatischen Märkten einräumt.

Klinische Zusammenarbeit untersucht zielgerichtete Kombinationsansätze bei RAS-abhängigen Krebserkrankungen

Im Rahmen der klinischen Zusammenarbeit sollen Kombinationen ausgewählter Wirkstoffe von BeOne mit vier RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines untersucht werden: Daraxonrasib, ein multiselektiver RAS(ON)-Inhibitor, Zoldonrasib, ein G12D-selektiver RAS(ON)-Inhibitor, Elironrasib, ein G12C-selektiver RAS(ON)-Inhibitor, sowie RMC-5127, ein G12V-selektiver RAS(ON)-Inhibitor. Zu den geplanten Kombinationsstudien gehören der im Rahmen einer MTA-Kooperation entwickelte PRMT5-Inhibitor BGB-58067 und der trispezifische EGFR-x-MET-x-MET-Antikörper BG-T187 von BeOne jeweils in Kombination mit Daraxonrasib oder Zoldonrasib.

Vereinbarung über regionale Rechte baut auf der etablierten FuE- und Vermarktungskompetenz von BeOne sowie dem Portfolio von Revolution Medicines an RAS(ON)-Inhibitoren in klinischer Entwicklung auf

Mit der Vereinbarung über regionale Rechte erhält BeOne in ausgewählten asiatischen Märkten exklusive Rechte an diesen vier RAS(ON)-Inhibitoren in klinischer Entwicklung und darf sie je nach Markt entweder entwickeln und vermarkten oder ausschließlich vermarkten. Revolution Medicines hat Anspruch auf entwicklungs- und umsatzabhängige Meilensteinzahlungen sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren auf die Nettoumsätze in der Partnerregion. Außerhalb des Lizenzgebiets, darunter auch in Japan und Südkorea, behält Revolution Medicines die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an allen seinen Wirkstoffen. BeOne wird im Zuge dieser mehrteiligen Vereinbarung eine globale zulassungsrelevante Phase-3-Studie für einen der RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines finanzieren und durchführen sowie seine leistungsfähigen internen Entwicklungsstrukturen nutzen. Parallel dazu wird Revolution Medicines weiterhin ein breites Spektrum globaler zulassungsrelevanter Studien in seinem Portfolio vorantreiben.

John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeOne, erklärt:

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Revolution Medicines. Sie gibt uns die Möglichkeit, Kombinationen von Wirkstoffen aus unserer Onkologie-Pipeline und vier vielversprechende RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines zu evaluieren. Gleichzeitig können wir dank der Vereinbarung über regionale Rechte unsere globale Entwicklungsinfrastruktur und unsere etablierte Marktpräsenz nutzen, um Patienten mit schwer behandelbaren Krebserkrankungen mehr Medikamente zugänglich zu machen."

Mark A. Goldsmith, M.D., Ph.D., CEO und Chairman von Revolution Medicines, kommentiert:

"Diese Vereinbarung mit BeOne unterstreicht unser Ziel, RAS(ON)-Inhibitoren für Patienten mit RAS-abhängigen Krebserkrankungen weltweit voranzubringen auch in Regionen, in denen wir bislang nicht vertreten waren. Gleichzeitig untersuchen wir neuartige Kombinationsstrategien, die ihr therapeutisches Potenzial weiter ausschöpfen könnten. BeOne bringt umfassende globale Entwicklungskapazitäten in der Onkologie und eine starke regionale Marktpräsenz ein, die uns dabei helfen wird, die Reichweite unserer innovativen RAS(ON)-Inhibitoren als Teil unserer ambitionierten globalen Strategie zu erweitern."

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten rund um die Welt erforscht und entwickelt. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore abdeckt, beschleunigt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Fähigkeiten und Kooperationen. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Effizienz auszeichnet, um mehr Patienten als je zuvor zu erreichen.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Über Revolution Medicines

Revolution Medicines ist ein Onkologieunternehmen mit Wirkstoffen in der späten klinischen Entwicklung, das innovative Arzneimittel für Patienten mit RAS-abhängigen Krebserkrankungen erforscht, entwickelt und bereitstellt. Auf Basis seiner differenzierten RAS(ON)-Tri-Komplex-Inhibitor-Plattform entwickelt das Unternehmen ein breites, integriertes Portfolio oraler RAS(ON)-Inhibitoren, die gezielt den aktiven, tumortreibenden Zustand von RAS angreifen. Auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher Forschung und der Bereitschaft, etablierte Annahmen zu hinterfragen, verfolgt Revolution Medicines das Ziel, den Krankheitsverlauf für Patienten mit RAS-abhängigen Krebserkrankungen weltweit zu verändern. Besuchen Sie www.revmed.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X (Twitter) und Instagram.

Nähere Informationen unter www.revmed.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von BeOne Medicines

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer US-Bundeswertpapiergesetze. Dazu zählen Aussagen zu den Plänen, Erwartungen und Zielen von BeOne und Revolution Medicines für ihre strategische Zusammenarbeit und die Vereinbarung über regionale Rechte; zur Möglichkeit, Kombinationstherapien mit ausgewählten Wirkstoffen von BeOne und RAS(ON)-Inhibitoren von Revolution Medicines zu evaluieren und zu entwickeln; zu den Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten von BeOne in ausgewählten asiatischen Märkten; zur globalen Portfoliostrategie von Revolution Medicines; sowie zu den potenziellen Vorteilen der Vereinbarung für Patienten mit RAS-abhängigen Krebserkrankungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dazu zählt unter anderem, ob die jeweiligen Unternehmen in der Lage sind, ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung erfolgreich zu erfüllen, die Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, klinische Ergebnisse zu erzielen, die eine weitere Entwicklung oder Marktzulassung unterstützen, behördliche Zulassungen zu erhalten und im Falle einer Zulassung kommerziellen Erfolg zu erzielen, geistiges Eigentum erfolgreich aufzubauen, zu schützen und zu verteidigen sowie erfolgreich auf die Dienste Dritter für Arzneimittelentwicklung, Herstellung, Vermarktung und andere Dienstleistungen zurückzugreifen. Hinzu kommen weitere Risiken, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen der jeweiligen Unternehmen ausführlicher beschrieben werden. Alle Angaben in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Keines der beiden Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Revolution Medicines

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Dazu zählen insbesondere Aussagen zu den Plänen von Revolution Medicines, im Rahmen der Zusammenarbeit mit BeOne Medicines Kombinationstherapien zu evaluieren und zu entwickeln, einschließlich potenzieller Kombinationen, der Finanzierung und der erwarteten Vorteile einer solchen Entwicklung; zu Meilensteinzahlungen, umsatzabhängigen Meilensteinzahlungen und gestaffelten Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz, die Revolution Medicines im Rahmen der Zusammenarbeit mit BeOne Medicines erhalten könnte; zu den Entwicklungsmöglichkeiten, Plänen und Zeitplänen von Revolution Medicines sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, sein Portfolio und seine FuE-Pipeline auszubauen oder voranzutreiben; zum Fortschritt klinischer Studien und den daraus gewonnenen Erkenntnissen, einschließlich der Verträglichkeit, Sicherheit und potenziellen Wirksamkeit der untersuchten Wirkstoffkandidaten von Revolution Medicines; zur Fähigkeit von Revolution Medicines, Ansätze zu identifizieren und zu entwickeln, die die Behandlungsergebnisse für Patienten mit RAS-abhängigen Krebserkrankungen verbessern; sowie zu Plänen, Produktkandidaten von Revolution Medicines als Bestandteil einer Kombinationstherapie zu entwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie "anstreben", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "planen", "potenziell", "prognostizieren", "bis zu", "werden" und anderen ähnlichen Begriffen gekennzeichnet, die auf zukünftige Ergebnisse hinweisen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten, aufgrund derer die Entwicklungsprogramme, künftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Revolution Medicines erheblich von den Erwartungen in diesen Aussagen abweichen können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten zählen insbesondere die mit der Arzneimittelentwicklung verbundenen Risiken, darunter der Entwicklungsstand der Programme von Revolution Medicines, die Konzeption und Durchführung präklinischer und klinischer Studien, behördliche Zulassungsverfahren, der Zeitpunkt regulatorischer Einreichungen, Herausforderungen bei der Herstellung von Arzneimitteln, die Vorbereitung auf Kommerzialisierung und Markteinführung, die Fähigkeit von Revolution Medicines, geistiges Eigentum erfolgreich aufzubauen, zu schützen und zu verteidigen, weitere Faktoren, die eine ausreichende Kapitalausstattung von Revolution Medicines zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs beeinträchtigen könnten, die Abhängigkeit von Dritten bei Herstellung und Entwicklung, Veränderungen im Wettbewerbsumfeld sowie die Auswirkungen globaler Ereignisse wie internationaler Konflikte oder weltweiter Pandemien auf die Geschäftstätigkeit von Revolution Medicines. Weitere Informationen zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sowie zu den Risiken der Geschäftstätigkeit von Revolution Medicines im Allgemeinen finden sich im Quartalsbericht auf Form 10-Q von Revolution Medicines, der am 5. August 2026 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, sowie in den künftig bei der SEC einzureichenden regelmäßigen Berichten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Revolution Medicines keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um neuen Informationen, Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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