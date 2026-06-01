Die slowenische NLB gibt sich nicht geschlagen und will Addiko-Aktionären jetzt 33,50 Euro je Aktie zahlen. Das ist noch einmal ein ordentlicher Aufpreis zum bisherigen Angebot von 29 Euro. Und natürlich weitaus mehr, als die Raiffeisen Bank International AG mit 26,50 Euro bietet. Trotzdem hat sich die RBI bereits mehrere größere Aktienpakete gesichert (ich hatte dir berichtet) und auch der Vorstand der Addiko Bank AG, der insgesamt mehr als 88.000 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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