Implenia AG
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Glattpark (Opfikon), 2. Juni 2026
Link zur umfassenden Primer-Präsentation: Präsentation Implenia Primer
Der Primer ist nach den sechs Key Investment Highlights von Implenia gegliedert:
Fokus auf relevante und wachsende Marktsegmente
Marktführerschaft in spezialisierten, margenstarken Bereichen
Diversifikation ermöglicht Resilienz und Stabilität
Hochwertige Projektpipeline dank Value-Assurance-Ansatz
Erfahrenes Management-Team mit Branchenexpertise fördert Leistungskultur
Strategie für nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung
Für Fragen zum Primer oder zur vertieften Diskussion bestimmter Aspekte können Investor Relations (für Investoren und Analysten) oder Corporate Communications (für Journalisten) kontaktiert werden.
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Investoren-Agenda:
Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2337438
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2337438 02.06.2026 CET/CEST