Highlight Event and Entertainment AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
PRESSEMITTEILUNG
Pratteln, 02. Juni 2026
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juni 2026
Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute die Einladung zur 52. ordentlichen Generalversammlung der HLEE publiziert. Sie findet am Mittwoch, 24. Juni 2026 um 15:00 Uhr (Türöffnung 14.30 Uhr) im Hotel Victoria, Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel, statt.
Der Verwaltungsrat beantragt unter anderem die Wiederwahl sämtlicher bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrats.
Die weiteren Traktanden können der vollständigen Einladung mit den Anträgen des Verwaltungsrats entnommen werden. Sie sind unter http://www.hlee.ch/Generalversammlung abrufbar.
Kontakt:
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info@hlee.ch
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2337290 02.06.2026 CET/CEST