Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
HLEE-Gruppe mit solidem Umsatz im Geschäftsjahr 2025 - Operative Stärke und positiver Free-Cashflow-Trend - Wertberichtigungen auf Ebene TEAM und Sport1 (nicht liquiditätswirksam)
Entwicklung der operativen Segmente 2025
Kontakt:
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Event and Entertainment AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 226 05 97
|Fax:
|+41 41 226 05 98
|E-Mail:
|info@hlee.ch
|Internet:
|www.hlee.ch
|ISIN:
|CH0003583256
|Valorennummer:
|896040
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2319574
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2319574 30.04.2026 CET/CEST