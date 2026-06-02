The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2026
ISIN Name
LU0591897516 SISF-EUROP.EQ.IMP.AAEO INVESTMENT
XS2631197204 MB AUSTR.PAC 23/26 MTN
XS0169169355 S.EAST.POWER NET.03/26 BR
XS2182054887 SIEMENS FIN 20/26 MTN
DE000HLB2T92 LB.HESS.THR.CARRARA06F/20
DE000NLB42Q1 NORDLB 24/26
EU000A4EB337 EU 25-05.06.26
XS2723575879 CARRIER GLOB 23/28 REGS
XS2808407188 HELIOS/ION 24/29 REGS
US06368LNT97 BK MONTREAL 23/26 MTN
USU31520AJ57 FEDEX 25/29 REGS
XS2630490394 RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN
USC8888MBN77 TORON.DOM.BK 23/26 REGS
USG8539EAC96 STUDIO CITY 22/27 REGS
US11135FBH38 BROADCOM 21/31 144A
USG01719AM89 ALIBABA HLDG 24/35 REGS
DE000A41YCP3 DT.BETEILIG.AG NA NEUE
USG01719AK24 ALIBABA HLDG 24/30 REGS
DE000A4DE917 LUANA AG ANL 25/30
IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC DL -,01
XS2595035234 FORD MOTO.CR 23/26 MTN
USU1109MAU00 BROADCOM 21/33 REGS
XS2141592365 INTESA SANP. 20/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2026
ISIN Name
LU0591897516 SISF-EUROP.EQ.IMP.AAEO INVESTMENT
XS2631197204 MB AUSTR.PAC 23/26 MTN
XS0169169355 S.EAST.POWER NET.03/26 BR
XS2182054887 SIEMENS FIN 20/26 MTN
DE000HLB2T92 LB.HESS.THR.CARRARA06F/20
DE000NLB42Q1 NORDLB 24/26
EU000A4EB337 EU 25-05.06.26
XS2723575879 CARRIER GLOB 23/28 REGS
XS2808407188 HELIOS/ION 24/29 REGS
US06368LNT97 BK MONTREAL 23/26 MTN
USU31520AJ57 FEDEX 25/29 REGS
XS2630490394 RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN
USC8888MBN77 TORON.DOM.BK 23/26 REGS
USG8539EAC96 STUDIO CITY 22/27 REGS
US11135FBH38 BROADCOM 21/31 144A
USG01719AM89 ALIBABA HLDG 24/35 REGS
DE000A41YCP3 DT.BETEILIG.AG NA NEUE
USG01719AK24 ALIBABA HLDG 24/30 REGS
DE000A4DE917 LUANA AG ANL 25/30
IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC DL -,01
XS2595035234 FORD MOTO.CR 23/26 MTN
USU1109MAU00 BROADCOM 21/33 REGS
XS2141592365 INTESA SANP. 20/26 MTN
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