Zürich - Der mit einer Absatzflaute kämpfende Schokoladenhersteller Barry Callebaut will mit einer neuen Strategie wieder zu stärkerem Wachstum zurückfinden. Mit dem Aktionsplan «Focus for Growth» richtet der Konzern seine Aktivitäten auf zehn besonders wichtige Märkte und fünf strategische Wachstumsfelder aus. Gleichzeitig sollen die operativen Abläufe verbessert und die Kundenbetreuung gestärkt werden. Im Zentrum der Strategie des seit Januar amtierenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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