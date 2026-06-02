Zürich - Der weltgrösste Schokoladehersteller Barry Callebaut will nach mehreren schwierigen Jahren mit einer neuen Strategie zu Wachstum und höherer Profitabilität zurückfinden. Die Reaktionen auf den am Dienstag vorgestellten Aktionsplan «Focus for Growth» fielen verhalten positiv aus. Der seit Januar amtierende Konzernlenker Hein Schumacher will sich unter anderem auf die zehn wichtigsten Ländermärkte, wo zwei Drittel des Umsatzes anfallen, auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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