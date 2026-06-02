Solar-Aktien im Check: HPE: Kursexplosion | Marvell: Lob vom Nvidia-Chef | Siemens: Allzeithoch

Die KI-Euphorie schwappt so langsam auf den DAX über. Die Profiteure: Infineon, Siemens und SAP. Während Infineon und Siemens schon zu den besten Wert seit Jahresbeginn gehören, hat SAP noch Luft nach oben! Zugreifen?Solar-Aktien im Aufwind - Wie sollten Anleger investieren? Solar-Werte kommen langsam wieder in Mode. Anleger die jetzt investieren möchten sollten jedoch im Hinterkopf behalten, dass es durch mögliche neue US-Hürden zu Problemen in der Lieferkette komen könnte, da Amerika dem Import von billigen Solar-Modulen, die vor allen Dingen aus China kommen, einen Riegel vorschieben möchte. Wir schauen, wer zu den Gewinnern und Verlierern gehört, wenn die neue Regelung kommt. Tencent …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran