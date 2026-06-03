Hohe Ölpreise begünstigen die Verbreitung von Elektroautos. Dennoch sprechen Markt, Infrastruktur und Wirtschaftlichkeit für ein Nebeneinander verschiedener Antriebstechnologien in der Zukunft. Der klassische Diesel ist längst nicht verschwunden. Im Schwerlastverkehr, im Bergbau, in der Landwirtschaft und bei Generatoren bleibt er auf absehbare Zeit alternativlos. Gleichzeitig gewinnen Brückentechnologien an Bedeutung. Hier sticht das Cleantech-Unternehmen dynaCERT hervor. Die innovative Nachrüstlösung der Kanadier macht bestehende Diesel-Flotten durch Wasserstoffunterstützung effizienter und emissionsärmer. BYD hat sich zum Platzhirsch der Branche entwickelt, leidet aber unter einem starken Preiskampf im Heimatmarkt China. Im nächsten Jahr geht die Gesellschaft mit einer neuen Batterie-Generation an den Start. Der Wasserstoffpionier Nel will neue Kostenmaßstäbe in der Branche setzen und so den Wettbewerb hinter sich lassen. Wer hat angesichts des Nebeneinanders der verschiedenen Lösungen die Nase vorn?Den vollständigen Artikel lesen ...
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