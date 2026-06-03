Kupfer, Silber, Gold: Analysten sehen bei diesem Explorer 270% Kurspotenzial

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Ein Rohstoff-Explorer rückt neu in den Fokus: Die Analysten von Couloir Capital sehen ein mögliches Aufwärtspotenzial von über 270%. Der Grund ist nicht nur ein einzelnes Projekt, sondern mehrere Werttreiber, die zusammen eine deutliche Neubewertung ermöglichen könnten.

Ein Rohstoff-Explorer rückt neu in den Fokus: Die Analysten von Couloir Capital sehen ein mögliches Aufwärtspotenzial von über 270%. Der Grund ist nicht nur ein einzelnes Projekt, sondern mehrere Werttreiber, die zusammen eine deutliche Neubewertung ermöglichen könnten.

Couloir legt die Werttreiber offen

Die Analysten von Couloir Capital haben Metallic Minerals genauer aufgeschlüsselt und jeden wichtigen Werttreiber einzeln bewertet. Statt nur auf ein Projekt zu schauen, haben sie La Plata, Keno Silver und die Gold-Royalties separat analysiert. Dadurch zeigen sie, wo der aus ihrer Sicht größte Wert im Unternehmen steckt und wie sich daraus das hohe Aufwärtspotenzial ableitet. Als Methode nutzten sie eine SOTP-Bewertung (Sum of the Parts, Bewertung nach Einzelteilen), bei der die einzelnen Vermögenswerte zu einem Gesamtwert zusammengeführt werden.



Im Mittelpunkt stehen drei Bereiche: das Kupferprojekt La Plata, das Silberprojekt Keno Silver und die alluvialen Gold-Royalty-Ansprüche. Alluvial bedeutet, dass Gold durch Wasser in Kies oder Sand abgelagert wurde. Royalty heißt, dass Metallic Minerals an der Produktion anderer Betreiber beteiligt ist, ohne die Minen selbst betreiben zu müssen. Für La Plata und Keno Silver haben die Analysten Vergleichsunternehmen aus dem Rohstoffsektor genutzt. Dabei prüfen sie, mit welchem Wert ähnliche Projekte am Markt bewertet werden. Für die Gold-Royalties haben sie ein DCF-Modell (Discounted Cashflow, abgezinster Zahlungsstrom) verwendet. Dieses Modell berechnet den heutigen Wert erwarteter künftiger Einnahmen.

La Plata liefert den größten Bewertungsbeitrag

Den größten Teil des fairen Werts sehen Couloir Capital bei La Plata. Dort hat Metallic Minerals eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach NI 43-101 (kanadischer Standard für technische Bergbauberichte) vorgelegt. Die Analysten verweisen auf 181,4 Millionen Tonnen mit 0,36 Prozent Kupferäquivalent. Kupferäquivalent bedeutet, dass mehrere Metalle rechnerisch in einen gemeinsamen Kupferwert umgerechnet werden.



Besonders wichtig ist für Couloir auch der technische Fortschritt bei der Metallgewinnung. Tests der Gadikota Research Group der Columbia University haben laut Bericht gezeigt, dass fast 70 Prozent des Kupfers aus sulfidischem Material gelöst und anschließend 99,9 Prozent reines Kupfer erzeugt wurden. Sulfidisches Material ist Gestein, in dem Metalle chemisch mit Schwefel verbunden sind. Für La Plata setzen die Analysten einen Aufschlag von 30 Prozent gegenüber der Vergleichsgruppe an. Sie begründen das mit der größeren Ressource, dem Multi-Metall-Profil und dem Projektstandort. Daraus leiten sie einen Wert von 145,6 Millionen kanadischen Dollar beziehungsweise 0,67 kanadischen Dollar je Aktie ab.