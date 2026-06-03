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axinocapital.de
03.06.2026 09:41 Uhr
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Kupfer, Silber, Gold: Analysten sehen bei diesem Explorer 270% Kurspotenzial

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Ein Rohstoff-Explorer rückt neu in den Fokus: Die Analysten von Couloir Capital sehen ein mögliches Aufwärtspotenzial von über 270%. Der Grund ist nicht nur ein einzelnes Projekt, sondern mehrere Werttreiber, die zusammen eine deutliche Neubewertung ermöglichen könnten.

Ein Rohstoff-Explorer rückt neu in den Fokus: Die Analysten von Couloir Capital sehen ein mögliches Aufwärtspotenzial von über 270%. Der Grund ist nicht nur ein einzelnes Projekt, sondern mehrere Werttreiber, die zusammen eine deutliche Neubewertung ermöglichen könnten.

Couloir legt die Werttreiber offen

Die Analysten von Couloir Capital haben Metallic Minerals genauer aufgeschlüsselt und jeden wichtigen Werttreiber einzeln bewertet. Statt nur auf ein Projekt zu schauen, haben sie La Plata, Keno Silver und die Gold-Royalties separat analysiert. Dadurch zeigen sie, wo der aus ihrer Sicht größte Wert im Unternehmen steckt und wie sich daraus das hohe Aufwärtspotenzial ableitet. Als Methode nutzten sie eine SOTP-Bewertung (Sum of the Parts, Bewertung nach Einzelteilen), bei der die einzelnen Vermögenswerte zu einem Gesamtwert zusammengeführt werden.

Im Mittelpunkt stehen drei Bereiche: das Kupferprojekt La Plata, das Silberprojekt Keno Silver und die alluvialen Gold-Royalty-Ansprüche. Alluvial bedeutet, dass Gold durch Wasser in Kies oder Sand abgelagert wurde. Royalty heißt, dass Metallic Minerals an der Produktion anderer Betreiber beteiligt ist, ohne die Minen selbst betreiben zu müssen. Für La Plata und Keno Silver haben die Analysten Vergleichsunternehmen aus dem Rohstoffsektor genutzt. Dabei prüfen sie, mit welchem Wert ähnliche Projekte am Markt bewertet werden. Für die Gold-Royalties haben sie ein DCF-Modell (Discounted Cashflow, abgezinster Zahlungsstrom) verwendet. Dieses Modell berechnet den heutigen Wert erwarteter künftiger Einnahmen.

La Plata liefert den größten Bewertungsbeitrag

Den größten Teil des fairen Werts sehen Couloir Capital bei La Plata. Dort hat Metallic Minerals eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach NI 43-101 (kanadischer Standard für technische Bergbauberichte) vorgelegt. Die Analysten verweisen auf 181,4 Millionen Tonnen mit 0,36 Prozent Kupferäquivalent. Kupferäquivalent bedeutet, dass mehrere Metalle rechnerisch in einen gemeinsamen Kupferwert umgerechnet werden.

Besonders wichtig ist für Couloir auch der technische Fortschritt bei der Metallgewinnung. Tests der Gadikota Research Group der Columbia University haben laut Bericht gezeigt, dass fast 70 Prozent des Kupfers aus sulfidischem Material gelöst und anschließend 99,9 Prozent reines Kupfer erzeugt wurden. Sulfidisches Material ist Gestein, in dem Metalle chemisch mit Schwefel verbunden sind. Für La Plata setzen die Analysten einen Aufschlag von 30 Prozent gegenüber der Vergleichsgruppe an. Sie begründen das mit der größeren Ressource, dem Multi-Metall-Profil und dem Projektstandort. Daraus leiten sie einen Wert von 145,6 Millionen kanadischen Dollar beziehungsweise 0,67 kanadischen Dollar je Aktie ab.

Vergleich von Kupferunternehmen nach Ressourcen und Unternehmenswert. Quelle: Couloir Capital

Keno Silver bringt zusätzliches Silber-Potenzial

Auch Keno Silver erhält in der Analyse einen Bewertungsaufschlag. Das Projekt verfügt laut Bericht über eine abgeleitete Ressource von 18,2 Millionen Unzen Silberäquivalent. Silberäquivalent fasst Silber und Begleitmetalle rechnerisch in einen gemeinsamen Silberwert zusammen. Couloir Capital bewerten Keno Silver am oberen Ende der Vergleichsgruppe. Als Gründe nennen sie die bestehende Ressource, den hohen Silberanteil, offene Lagerstätten und weiteres Explorationspotenzial. Nach Unternehmensangaben sind die bekannten Zonen entlang ihrer Ausdehnung und in der Tiefe noch nicht vollständig abgegrenzt.

Das Management plane für 2026 ein Bohrprogramm über 5.000 Meter. Damit sollten bestehende Ressourcen erweitert und neue Ziele geprüft werden. Couloir leiten für Keno Silver einen Wert von 63,5 Millionen kanadischen Dollar beziehungsweise 0,29 kanadischen Dollar je Aktie ab.

Vergleich von Silberunternehmen nach Ressourcen und Unternehmenswert. Quelle: Couloir Capital,

Royalties fließen über Cashflow-Modell ein

Couloir Capital bleiben bei ihrem positiven Urteil und bestätigen das Rating "BUY". Der Grund: Die Analysten sehen bei Metallic Minerals mehrere mögliche Hebel für eine Neubewertung. Entscheidend seien vor allem weitere Fortschritte bei den Projekten, starke Bohrergebnisse, steigende Royalty-Einnahmen und ein günstiges Umfeld für Kupfer, Silber und Gold.

Nach Einschätzung von Couloir hängt die weitere Wertentwicklung besonders an den Explorationsprogrammen 2026. Neue Bohrungen bei La Plata und Keno Silver könnten zeigen, ob die bekannten Ressourcen weiter wachsen. Auch ein mögliches Ressourcenupdate und zusätzliche Produktionsmeldungen aus den Gold-Royalty-Bereichen könnten die Bewertung stützen. Gleichzeitig bleiben die Risiken hoch. Verzögerungen bei Genehmigungen, Bohrprogrammen, Metallgewinnung oder Finanzierungen könnten den Fortschritt bremsen. Couloir macht damit deutlich: Das Potenzial ist groß, aber es muss durch weitere Ergebnisse Schritt für Schritt bestätigt werden. Entscheidend wird sein, ob Metallic Minerals die nächsten Projektmeilensteine liefern kann.

Tabelle zu Yukon-Goldliegenschaften und Produktionsstatus 2026. Quelle: Couloir Capital

Couloir sieht vier entscheidende Auslöser

Couloir Capital bestätigt das Rating "BUY" und kommt nach den eigenen Bewertungsmodellen auf einen fairen Wert von 1,15 CAD je Aktie. Ausgangspunkt der Analyse war ein damaliger Preis von 0,31 CAD je Aktie. Daraus ergibt sich das von Couloir genannte mögliche Aufwärtspotenzial von 272,10%. Für die Analysten hängt die weitere Bewertung nun vor allem daran, ob Metallic Minerals die nächsten Projektfortschritte liefern kann. Besonders im Fokus stehen Nachrichten zu den Explorationsprogrammen 2026 bei La Plata, Keno Silver und im Klondike. Neue Bohrergebnisse könnten zeigen, ob die Ressourcen weiter wachsen. Ebenso wichtig seien Produktionsupdates aus den alluvialen Gold-Royalty-Bereichen Australia Creek, Dominion Creek und Granite Creek für die Saison 2026. Genau diese Fortschritte könnten nach Einschätzung von Couloir darüber entscheiden, ob sich die hohe Bewertung weiter untermauern lässt.

Gleichzeitig nennen die Analysten auch die möglichen Bremsfaktoren. Verzögerungen bei Exploration, Entwicklung oder Genehmigungen könnten die Bewertung belasten. Auch Finanzierungsnachrichten, die die Kapitalstruktur deutlich verändern, seien für Couloir relevant. Entscheidend wird also, ob Metallic Minerals die erwarteten Fortschritte bestätigt und damit die Grundlage für die hohe Bewertung weiter stärkt.

Bewertungsübersicht mit Wert je Aktie für Metallic Minerals. Quelle: Couloir Capital

Hier kommen Sie zum vollständigen Originalbericht.

Couloir Capital Research Report MMG.pdf

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