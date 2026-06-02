Wyld Networks AB: Wyld Networks announces final outcome of oversubscribed rights issue, completes the acquisition of OKT Technology and resolves on allotment in non-cash issue

Wyld Networks meddelar slutligt utfall i övertecknad företrädesemission, slutför förvärvet av OKT Technology och beslutar om tilldelning i apportemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") offentliggör härmed det slutliga utfallet i den företrädesemission av aktier, som beslutades av extra bolagsstämma den 6 maj 2026 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 98 038 008 aktier, motsvarande cirka 91 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har totalt 363 798 622 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 338 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningsgraden uppgår därmed till cirka 429 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och Wyld Networks tillförs cirka 16,2 MSEK genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader. Inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk.

Den 6 maj 2026 godkände extra bolagsstämma i Bolaget förvärv av samtliga aktier i OKT Technology AB ("OKT Technology") för en köpeskilling om 7,5 MSEK ("Förvärvet"). Den extra bolagsstämman beslutade att köpeskillingen skulle betalas med nyemitterade aktier i Wyld Networks genom en apportemission ("Apportemissionen"). Wyld Networks har idag slutfört Förvärvet och beslutat om tilldelning av 50 000 000 aktier till säljarna av OKT Technology tillika tecknarna i Apportemissionen.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 1 juni 2026. Företrädesemissionen omfattade 107 759 898 aktier och utfallet visar att 98 038 008 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 91 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 363 798 622 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 338 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 461 836 630 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 429 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 13 maj 2026 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel i betalda tecknade aktier ("BTA")

Sista dag för handel med BTA beräknas vara den 16 juni 2026. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 19 juni 2026.

Apportemissionen och Förvärvet

Den extra bolagsstämman den 6 maj 2026 beslutade vidare om Apportemissionen om 50 000 000 aktier till säljarna av OKT Technology. För mer information om Förvärvet, se pressmeddelandet som offentliggjordes den 1 april 2026. Teckningskursen i Apportemissionen fastställdes till 0,15 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Betalning i Apportemissionen har skett genom att Wyld Networks har tillskjutits apportegendomen bestående av samtliga aktier i OKT Technology. Teckningen av aktierna i Apportemissionen har därmed avslutats och styrelsen i Wyld Networks har idag beslutat om tilldelning av samtliga 50 000 000 aktier till säljarna av OKT Technology. I och med denna tilldelning slutförs Förvärvet.

Aktierna som emitteras inom ramen för Apportemissionen kommer att vara föremål för lock-up-åtaganden under tolv månader från genomförandet av Förvärvet med sedvanliga undantag.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 107 759 898 aktier, från 5 986 661 aktier till 113 746 559 aktier, och aktiekapitalet ökar med 9 698 390,82 SEK, från 538 799,49 SEK till 10 237 190,31 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 94,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Genom Förvärvet, och efter registrering av Apportemissionen hos Bolagsverket, ökar det totala antalet aktier i Bolaget med ytterligare 50 000 000 aktier, från 113 746 559 aktier till 163 746 559 aktier, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 4 500 000,00 SEK, från 10 237 190,31 SEK till 14 737 190,31 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare cirka 30,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Ersättning för ingångna garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare, däribland befintliga aktieägare och externa investerare, lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 15 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna i form av Bolagets egna aktier då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,15 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Totalt kan därmed högst 7 380 000 aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 10 juni 2026. Utfallet av en eventuell emission till garanterna i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kjell Olovsson, VD Wyld Networks

E-post: kjell.olovsson@wyldnetworks.com

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har upprättat och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen. Detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.