Eli Lilly: Pharma-Gigant greift nach der Billionen-Dollar-Krone!

Zwischen astronomischem Wachstum und charttechnischem Momentum!

Rückblick

Die Story von Eli Lilly lässt sich im Moment in drei Buchstaben zusammenfassen: GLP-1. Das Unternehmen liefert sich ein spektakuläres Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem dänischen Konkurrenten Novo Nordisk um die Vorherrschaft auf dem gigantischen Markt für Adipositas- und Diabetes-Medikamente. Die Aktie notiert aktuell bei rund 1.068 US-Dollar und kratzt damit wieder an der magischen Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 02.06.2026, Kürzel: LLY Kurs: 1068.63 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im Frühjahr sah sich der Wert jedoch einer überfälligen Korrektur ausgesetzt, die den Kurs von über 1.100 US-Dollar bis Ende April in den Bereich von 850 US-Dollar drückte. Befeuert durch die herausragenden Q1-Zahlen schoss die Aktie im Mai explosionsartig nach oben. Die aktuelle Pullback-Bewegung könnte bei Kursen über der Kerze von Dienstag (1.078 USD) neue Chancen eröffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Die Marke von 1.050 US-Dollar dient als Support. Sollte es nochmals zu Gewinnmitnahmen kommen, bietet der EMA 20 / EMA 50 eine dynamische Unterstützung.

Meinung

Mounjaro (gegen Diabetes) und Zepbound (speziell für Gewichtsverlust) sind die absoluten Wachstumstreiber. Die Nachfrage ist weltweit so gigantisch, dass die Produktion kaum hinterherkommt. Anleger blicken extrem gespannt auf die nächste Generation: die Abnehm-Pille Orforglipron (die die lästigen Spritzen ersetzen könnte) sowie Entwicklungen im Bereich Alzheimer (Kisunla) und Onkologie. Eli Lilly bleibt fundamental ein absolutes Kraftpaket. Die Aktie ist mit einem vorausschauenden KGV von knapp 38 gewiss kein Schnäppchen mehr, aber dieses Premium bezahlt der Markt gerne für ein Unternehmen, das seinen Umsatz um über 50% steigert. Charttechnisch ist das Momentum nach der jüngsten Bereinigung im Frühjahr wieder auf der Seite der Bullen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 948.95 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.31 Mrd. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 03.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

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