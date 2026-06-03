Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro
Die SEICON Energy GmbH, Betreiber einer integrierten Energieplattform für den deutschen Mittelstand, begibt ihre erste Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A46ZWV5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,50 % p.a. Vom Emissionsvolumen werden bis zu 8 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots (auf WIB-Basis) angeboten und weitere bis zu 12 Mio. Euro als Privatplatzierung (ab 100.000 Euro) begeben. Die Zeichnung des WIB basierten Emissionsvolumen ist ab 1.000 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH