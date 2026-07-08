Premiere am KMU-Anleihemarkt

Mit ihrer ersten Unternehmensanleihe beginnt für SEICON Energy ein neues Kapitel der Unternehmensentwicklung. Das auf dezentrale Energielösungen für den Mittelstand spezialisierte Unternehmen begibt eine fünfjährige Anleihe 2026/31 (ISIN: DE000A46ZXXX) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem festen Zinssatz von 7,50 % p.a. Die Mittel sollen den weiteren Ausbau des Geschäftsmodells sowie die Umsetzung neuer Projekte finanzieren. SEICON setzt dabei auf eine integrierte Energieplattform. Was das bedeutet, welche Wachstumsziele das Unternehmen verfolgt und warum der Kapitalmarkt für SEICON jetzt eine Option ist, erläutert Gründer und Geschäftsführer Paul Herrmann im Interview.

Anleihen Finder: Herr Herrmann, mit der Anleihe öffnet sich die SEICON Energy GmbH erstmals dem Kapitalmarkt. Stellen Sie uns das Unternehmen und dessen Geschäftsmodell doch zunächst kurz vor?

Paul Herrmann: SEICON Energy ist eine Energieplattform für den deutschen Mittelstand. Wir wurden 2017 in Berlin gegründet und verbinden vier eigenständige Geschäftsbereiche zu einer gemeinsamen Wertschöpfungskette: Energiebeschaffung, Energieerzeugung, Energieinvestment und das im Aufbau befindliche digitale Vergleichsportal comparista. Der Kern unseres Modells ist klar: Wir helfen mittelständischen Unternehmen, ihre Energiekosten zu senken und ihre Energieversorgung planbarer aufzustellen. Unsere Erlöse entstehen aus realer Marktnachfrage und nicht aus Förderlogik. Unternehmen brauchen günstigere und verlässlichere Energie. 2025 haben wir einen Umsatz von 9,88 Mio. Euro erzielt, eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr, und dabei erneut ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet.

Anleihen Finder: Was unterscheidet Ihr Geschäftsmodell von klassischen Energieberatern, Projektentwicklern oder Stromvermittlern?

"Wir verbinden verschiedene Leistungen zu einem System"

Paul Herrmann: Klassische Anbieter decken meist nur ein Segment ab: Der Stromvermittler vermittelt Tarife, der Projektentwickler baut Anlagen, der Berater erstellt Gutachten. Wir verbinden diese Leistungen zu einem System. Ein Kunde, der über uns seinen Stromtarif optimiert, kann bei uns ebenso eine Photovoltaikanlage errichten lassen oder sich mit Energieinvestments beschäftigen. Dieses Zusammenspiel schafft zwei Vorteile: Für den Kunden entsteht eine Lösung aus einer Hand. Für SEICON entstehen mehrere Erlösquellen entlang eines einzigen Kundenkontakts. ...

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