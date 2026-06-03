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03.06.26 | 11:29
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AKZO NOBEL
AKZO NOBEL NV Chart 1 Jahr
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AKZO NOBEL NV54,96-16,85 %
EBAY INC94,34+0,78 %
GAMESTOP CORPORATION19,660+9,22 %
MARVELL TECHNOLOGY INC277,10+13,94 %
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD5,450+0,93 %
PALO ALTO NETWORKS INC246,85-3,37 %
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY256,00+1,67 %
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