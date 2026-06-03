Interessante Uran-Aktie: Palo Alto: Achterbahnfahrt | SpaceX: IPO zu 135 $ | Coba: UniCredit am Ziel

Kann die Commerzbank die Übernahme noch verhindern? Das Angebot der UniCredit haben mehr Anleger angenommen als erwartet. Damit halten die Italiener direkt über 30 %. Man munkelt sogar, dass 50 % gehalten werden.Uran-Aktien: Eine Nuklear-Wette vom Explorer bis zum Mini-Reaktor Urenco USA hat angekündigt seine Kapazitäten für angereichertes Uran um 50 Prozent zu steigern. Ein neuer Startschuss für viele Aktien aus der Branche. Wir haben uns angeschaut, wo Chancen bei den Uran-Aktien schlummern - vom kleinen Uran-Explorer bis zum großen Bauer von Minireaktoren. Palo Alto: Nachbörsliche Achterbahn fahrt stoppt im Minus Zunächst wurden die Zahlen des Cyber-Security-Spezialisten gefeiert, aber …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran