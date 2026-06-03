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Markus Weingran
03.06.2026 15:27 Uhr
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Interessante Uran-Aktie: Palo Alto: Achterbahnfahrt | SpaceX: IPO zu 135 $ | Coba: UniCredit am Ziel

Kann die Commerzbank die Übernahme noch verhindern? Das Angebot der UniCredit haben mehr Anleger angenommen als erwartet. Damit halten die Italiener direkt über 30 %. Man munkelt sogar, dass 50 % gehalten werden.Uran-Aktien: Eine Nuklear-Wette vom Explorer bis zum Mini-Reaktor Urenco USA hat angekündigt seine Kapazitäten für angereichertes Uran um 50 Prozent zu steigern. Ein neuer Startschuss für viele Aktien aus der Branche. Wir haben uns angeschaut, wo Chancen bei den Uran-Aktien schlummern - vom kleinen Uran-Explorer bis zum großen Bauer von Minireaktoren. Palo Alto: Nachbörsliche Achterbahn fahrt stoppt im Minus Zunächst wurden die Zahlen des Cyber-Security-Spezialisten gefeiert, aber …

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© 2026 Markus Weingran
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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