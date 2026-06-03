Intel - INTC: Pullback-Setup mit neuer Einsteigsgelegenheit!

Immer noch heiß!

CTO verkauft Intel-Aktien (INTC) für 25 Millionen USD! Was hat das zu bedeuten?

Intel (INTC) - US1491231015

Rückblick: Im Zuge der jüngsten Halbleiter-Rallye legte die Intel-Aktie um 161 Prozent (siehe unten der Chart von gestern Abend) zu und startet heute mit einem Gap Up in den Börsentag. Zwischenzeitlich - circa 18.30 Uhr MESZ - ist das Wertpapier etwas in Richtung des Vortageshochs zurückgekehrt, so dass es sich lohnen könnte, noch auf den nächsten Bounce aufzuspringen.

Intel-Aktie: Chart vom 02.06.2026, Kürzel: INTC Kurs: 107.93 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir warten auf entsprechende Intraday-Setups und orientieren uns hierfür am 9er-EMA. Als Kursziel haben wir das Allzeithoch bei 132.75 USD im Visier.

Mögliches bärisches Szenario

Pessimisten interpretieren das Doppeltop mit den leicht verschoben Spitzen und der Unterstützung bei 100 USD als Murder-M. Sollte diese rund Marke nachhaltig nach unten verletzt werden, könnte die Intel-Aktie auch bald wieder bei 92.50 USD in Höhe des 50er-EMA stehen.

Meinung

Die 1968 gegründete Intel mit Hauptsitz in Santa Clara entwickelt und produziert Halbleiter, Prozessoren, Grafikchips, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik sowie Fertigungsdienstleistungen für andere Chipentwickler. Das Unternehmen zählt zu den weltweit bekanntesten Chipkonzernen und baut sein Foundry-Geschäft als Auftragsfertiger für externe Kunden aus. Aktuell sorgte ein Aktienverkauf des Leiters der Foundry-Sparte für Aufmerksamkeit: Er veräußerte Intel-Aktien im Wert von rund 25 Millionen USD. Solche Transaktionen erfolgen häufig im Rahmen vorab festgelegter Handelspläne und müssen nicht zwangsläufig als negatives Signal für die Geschäftsentwicklung gewertet werden. Die Gesamteinschätzung fällt gemischt aus, auch wenn die Bullen derzeit etwas die Oberhand haben.







Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 561.35 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2288 Millionen USD

Meine Meinung zu INTC ist bullisch.

Quellennachweis: https://trading-treff.de/trading/intel-aktie-foundry-chef-verkauft-fuer-25-millionen

Veröffentlichungsdatum: 03.06.2026

Autor: Thomas Canali

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