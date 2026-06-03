© Foto: ChatGPTDie US-Wirtschaft wächst, doch der Wohlstand kommt nicht bei den Arbeitern an, sondern bleibt bei den Konzernen, deren Besitzern und den Aktionären. Eine historische Entkopplung von Profiten und Löhnen findet statt.Es ist ein makroökonomisches Paradoxon, das die USA seit Jahren in Atem hält: Die Wirtschaftszahlen glänzen, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zeigt solide Wachstumsraten und die Arbeitslosenquote verharrt auf historisch niedrigen Niveaus. Eigentlich beste Bedingungen für die Beschäftigten, sollte man meinen. Doch die Realität in den Lohntüten der Amerikaner spricht eine andere Sprache. Während die Gewinne der heimischen Unternehmen in Rekordtempo nach oben schießen, ist der Anteil …
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