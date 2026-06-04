Werter Tim, werte Community, ich bin langjähriger Leser deines Blogs. 2011 entdeckte ich ihn und ich las erstmal rückwirkend alles ab 2008. Ich kann nicht sagen, dass der Blog eine große Bewusstseinsänderung für mich dargestellt hätte; eher rannte er bei mir eine offene Tür ein. Er gab mir Bestätigung, lange am Ball zu bleiben. Ich fand es toll, so einen Blog gefunden zu haben, der mir meine Anlagephilosophie spiegelt, wenn nicht sogar die Lebensphilosophie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer