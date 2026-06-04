Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cham Swiss Properties übernimmt alle Minderheitsanteile der Bredella Beteiligungen AG im Rahmen eines Aktientausches



04.06.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Cham, 4. Juni 2026 - Die Cham Swiss Properties AG hat mit den Minderheitsaktionären ihrer Tochtergesellschaft Bredella Beteiligungen AG vereinbart, deren insgesamt 30.9% des Aktienkapitals im Rahmen eines Aktientausches gegen eigene Aktien zu übernehmen. Nach dieser Übernahme gehört die Bredella Beteiligungen AG und somit das Bredella-Areal in Pratteln zu 100% Cham Swiss Properties. Der Vollzug der Transaktion ist nach Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung innerhalb des am 4. Mai 2026 anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Cham Swiss Properties geschaffenen Kapitalbands im Juni 2026 geplant. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung sollen 1'427'668 Namenaktien der Cham Swiss Properties mit einem Nennwert von CHF 0.03 pro Aktie als eigene Aktien zugeteilt werden, die aus frei verwendbarem Eigenkapital liberiert werden. Der Erwerb der Minderheitsanteile erfolgt zum NAV per 31. Dezember 2025, adjustiert um die im Mai ausbezahlte Dividende. Die Anzahl ausstehender Namenaktien der Cham Swiss Properties steigt damit um 3.0% auf 48'906'622. Kontakt für Investoren und Analysten Daniel Grab, CFO

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Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch. Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Mitteilung als PDF

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