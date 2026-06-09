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Cham Swiss Properties vollzieht Übernahme der Minderheitsanteile der Bredella Beteiligungen AG



09.06.2026 / 07:00 CET/CEST





Cham, 9. Juni 2026 - Die Cham Swiss Properties AG hat gestern die im Hinblick auf die am 4. Juni 2026 angekündigte Transaktion zum Erwerb aller Minderheitsanteile der Bredella Beteiligungen AG per Aktientausch notwendige Kapitalerhöhung durchgeführt. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurden 1'427'668 neue Namenaktien aus dem Kapitalband geschaffen und in das Handelsregister eingetragen. Die Anzahl ausstehender Namenaktien der Cham Swiss Properties ist damit um 3.0% auf 48'906'622 gestiegen. Die Handelszulassung erfolgt heute. Der Aktientausch zum Erwerb aller Minderheitsanteile wird innerhalb der nächsten zehn Tage vollzogen. Kontakt für Investoren und Analysten Daniel Grab, CFO

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Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch. Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Mitteilung als PDF



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