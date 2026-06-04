PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace AG Tochtergesellschaft Asco erreicht wichtigen Meilenstein im F-35-Programm

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace AG Tochtergesellschaft Asco erreicht wichtigen Meilenstein im F-35-Programm

F-35 Montagelinie

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Reinach (pta000/04.06.2026/08:00 UTC+2)

Pressemeldung Reinach (Aargau), 04. Juni 2026

Montana Aerospace AG Tochtergesellschaft Asco erreicht wichtigen Meilenstein im F-35-Programm

Asco liefert als Teil des BeLightning-Konsortiums das erste vollständig in Belgien gefertigte F-35-Höhenleitwerk

Die Montana Aerospace AG, ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, erreicht einen bedeutenden Meilenstein im internationalen Defense-Geschäft. Ihre belgische Tochtergesellschaft Asco Industries hat gemeinsam mit den Partnern SABCA und Sonaca das erste vollständig in Belgien gefertigte horizontale Leitwerk (Horizontal Tail) für das Kampfflugzeug F-35 ausgeliefert.

Die Auslieferung erfolgte im Rahmen der Einweihung der ersten belgischen Montagelinie für diese Baugruppe. An der Veranstaltung nahmen Vertreter der belgischen Regierung, der belgischen Streitkräfte sowie diplomatische Vertreter der USA und des Vereinigten Königreichs teil. Dies unterstreicht die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und öffentlichen Institutionen.

Das Programm wurde von Lockheed Martin, BAE Systems und dem belgischen Industriekonsortium BeLightning entwickelt, das die Kompetenzen von Asco, SABCA und Sonaca bündelt. Die Baugruppen werden in das globale F-35-Zuliefernetzwerk eingebunden und damit Teil eines der weltweit wichtigsten Verteidigungsprogramme. Damit unterstreicht das Projekt die wachsende Bedeutung von Montana Aerospace im globalen Verteidigungsmarkt und bestätigt die Rolle von Asco als langjähriger strategischer Partner von Lockheed Martin innerhalb des F-35-Programms.

Asco ist seit 2022 Teil der Montana Aerospace Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern hochpräziser Strukturbauteile und Auftriebssystemkomponenten für zivile und militärische Luftfahrtprogramme. Das Unternehmen fertigt sicherheitskritische Komponenten aus Titan und hochfesten Legierungen mit Fertigungstoleranzen im Bereich der Dicke eines menschlichen Haares. Diese müssen höchste Anforderungen hinsichtlich Festigkeit, Gewichtsoptimierung und Qualität erfüllen. Mit diesem Know-how leistet Asco einen wichtigen Beitrag zu einigen der anspruchsvollsten Luftfahrtprogramme weltweit.

Im Rahmen des BeLightning-Konsortiums verantwortet Asco die Fertigung der kompletten Metallstruktur des F-35-Höhenleitwerks.

Der aktuelle Meilenstein baut auf einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Asco und Lockheed Martin auf. Seit nahezu zwei Jahrzehnten liefert ASCO Strukturkomponenten für das F-35-Programm und hat sich dabei als verlässlicher Partner innerhalb einer der anspruchsvollsten globalen Aerospace-Lieferketten etabliert. Die nun erfolgte Auslieferung erweitert diese Zusammenarbeit um eine neue Dimension industrieller Wertschöpfung.

Jérôme Morhet, CEO von Asco Industries, betont: "Die Auslieferung des ersten vollständig in Belgien gefertigten F-35-Höhenleitwerks ist weit mehr als ein industrieller Meilenstein. Sie zeigt, dass belgische Unternehmen gemeinsam in der Lage sind, eine zentrale Rolle in einem der technologisch anspruchsvollsten Luftfahrt- und Verteidigungsprogramme der Welt einzunehmen. Für Asco ist dieses Projekt das Ergebnis von nahezu zwei Jahrzehnten Erfahrung im F-35-Programm, kombiniert mit der Innovationskraft und Präzision unserer Teams. Gemeinsam mit unseren Partnern demonstrieren wir, wie industrielle Exzellenz, langfristiges Vertrauen und internationale Zusammenarbeit nachhaltigen Mehrwert für Kunden, Industrie und nationale Sicherheitsinteressen schaffen können."

Für Montana Aerospace stellt das Projekt einen weiteren Beleg für die erfolgreiche Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie im Luft- und Raumfahrtbereich dar.

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Pressefoto (c) BeLightning / Sonaca Vertreter aus Regierung und Industrie bei der Einweihungsfeier des ersten Höhenleitwerks in Sonacas Montagewerk, darunter der belgische Premierminister Bart De Wever, Verteidigungsminister Theo Francken, der wallonische Ministerpräsident Adrien Dolimont, der wallonische Vize-Ministerpräsident Pierre-Yves Jeholet sowie Führungskräfte von Asco, Sabca, Sonaca und BeLightning.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die auf die Entwicklung und Herstellung von Systemkomponenten sowie komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert ist. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. An 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien arbeiten rund 6.300 hochqualifizierte Mitarbeitende an der Entwicklung innovativer Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen - unter Einsatz von Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen.

Als echter One-Stop-Shop bietet Montana Aerospace integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Entwicklung eigener Legierungen in den Gießereien, über Strangpressen, mechanische Bearbeitung, Oberflächenbehandlung und Vormontage bis hin zu einbaufertigen Komponenten. Dadurch profitieren Kunden von einer umfassenden Betreuung aus einer Hand, kürzeren Durchlaufzeiten, geringerem Beschaffungsaufwand und höherer Flexibilität.

Über Asco Industries (Asco) Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Fertigung und Montage von Hochauftriebssystemen, komplexen Strukturbauteilen und sicherheitskritischen Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt. Als Tochtergesellschaft der Montana Aerospace AG bietet Asco OEMs und Tier-1-Kunden einen One-Stop-Shop-Ansatz für hochpräzise, einbaufertige Luft- und Raumfahrtlösungen. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden an Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada beliefert Asco führende Programme von Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream sowie Verteidigungsprojekte wie FCAS. Effiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse sowie kontinuierliche Innovation sind die treibenden Kräfte für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

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June 04, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)