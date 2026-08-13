Reinach AG - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat im ersten Halbjahr 2026 im fortgeführten Geschäft mehr umgesetzt und verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten auf 518,4 Millionen Euro, wie Montana Aerospace am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern zwar noch 820,6 Millionen umgesetzt, darin war jedoch das inzwischen veräusserte Energiegeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab