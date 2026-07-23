DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace stärkt Partnerschaft mit Lockheed Martin im F-35-Programm

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace stärkt Partnerschaft mit Lockheed Martin im F-35-Programm

Reinach (pta000/23.07.2026/16:10 UTC+2)

Asco Industries, eine Tochtergesellschaft der Montana Aerospace AG, schließt auf der Farnborough International Airshow einen langfristigen Vertrag über die Fertigung zentraler Strukturbauteile für den Kampfjet F-35 Lightning II mit Lockheed Martin ab.

Montana Aerospace, ein führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Zulieferer von Systemkomponenten sowie komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, hat seine langjährige Partnerschaft mit Lockheed Martin im F-35-Programm im Rahmen der Farnborough International Airshow weiter ausgebaut. Die belgische Tochtergesellschaft Asco Industries unterzeichnete eine neue langfristige Liefervereinbarung (Long-Term Agreement, LTA) über die Fertigung hochpräziser Strukturbauteile für die Tragflächen der F-35 Lightning II.

Die Vereinbarung wurde im Beisein von Theo Francken, dem belgischen Minister für Verteidigung und Außenhandel, unterzeichnet, der den Messestand von Montana Aerospace auf der Farnborough International Airshow besuchte.

"Wir sind seit fast zwei Jahrzehnten stolzer Partner von Lockheed Martin und leisten einen wichtigen Beitrag zum F-35-Programm", sagte Jérôme Morhet, CEO von Asco Industries. "Die Unterzeichnung des Langzeitvertrages unterstreicht die Bedeutung unserer Zusammenarbeit in einem der weltweit wichtigsten Verteidigungsprogramme. Gleichzeitig hebt sie die herausragende Expertise unserer Teams in Belgien bei der Herstellung hochkomplexer Strukturbauteile für missionskritische militärische Luftfahrtsysteme hervor."

Aimee Burnett, Vice President F-35 Business Development bei Lockheed Martin, ergänzte: "Der Erfolg des F-35-Programms basiert auf starken Partnerschaften mit Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. Diese Vereinbarung unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für eine leistungsfähige und resiliente industrielle Basis und bekräftigt den wichtigen Beitrag Belgiens zur Bereitstellung modernster Luftverteidigungsfähigkeiten für die wachsende F-35-Flotte."

Die neue Vereinbarung baut auf den in den vergangenen Jahren etablierten Produktionsvolumina auf und umfasst sechs hochpräzise Strukturbauteile, die in jedes Flugzeug des Typs F-35 Lightning II integriert werden. Dazu gehören unter anderem die Flügelrippe im Bereich des Klappgelenks (Wing Folding Rib) für die trägergestützte Variante F-35C sowie die linken und rechten Holme (Spars) des Querruder-Betätigungssystems. Sämtliche Komponenten werden am Produktionsstandort von Asco in Belgien gefertigt - von der mechanischen Bearbeitung über die Oberflächenbehandlung bis hin zur Vormontage.

Mit dieser neuen langfristigen Vereinbarung stärkt Asco seine Position als strategischer Lieferant hochpräziser Komponenten innerhalb des globalen industriellen Netzwerks der F-35. Gleichzeitig festigt Montana Aerospace seine Rolle als internationaler Partner für hochkomplexe Strukturbauteile im Verteidigungsbereich.

Verteidigungsmarkt entwickelt sich zu einem strategischen Wachstumstreiber Vor dem Hintergrund steigender Verteidigungsinvestitionen in Europa und weltweit entwickelt sich der Verteidigungssektor zunehmend zu einem strategischen Wachstumsmarkt für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Langfristige Programme wie die F-35 sichern stabile Produktionsvolumina über viele Jahre und erfordern gleichzeitig hochspezialisierte Fertigungskompetenzen, kompromisslose Qualitätsstandards sowie resiliente Lieferketten. Bereits heute stammen wertmäßig rund 25 Prozent jeder F-35 aus der europäischen Industrie - ein Beleg für die bedeutende Rolle Europas innerhalb des Programms.

Für Montana Aerospace stellt die Erweiterung dieser Vereinbarung daher nicht nur einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit mit Lockheed Martin dar, sondern unterstreicht zugleich die Position der Unternehmensgruppe als verlässlicher Partner für komplexe Luft- und Raumfahrtstrukturen in einem wachsenden Verteidigungsmarkt.

Paul Andreucci, Chief Commercial Officer von Montana Aerospace, erklärt abschließend: "Asco ist seit nahezu zwei Jahrzehnten ein geschätztes Mitglied des globalen industriellen Teams des F-35-Programms. Diese neue Vereinbarung spiegelt die konstant hohe Qualität und Zuverlässigkeit wider, die das Asco-Team in das Programm einbringt. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft weiter auszubauen, während das F-35-Programm weiter wächst."

Pressekontakt Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Pressefoto Unterzeichnung der langfristigen Liefervereinbarung (LTA), 22.07.2026 (c) Montana Aerospace AG - v.l.n.r. Vordere Reihe: Kris Yowell, Vice President Global Supply Chain, Lockheed Martin Aeronautics; Jérôme Morhet, CEO von Asco Industries (ein Unternehmen der Montana Aerospace). Zweite Reihe: Theo Francken, belgischer Minister für Verteidigung und Außenhandel; Jay Pitman, President of Lockheed Martin International. Dritte Reihe: Steve Sheehy, Vice President International Business Development, Lockheed Martin.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die auf die Entwicklung und Herstellung von Systemkomponenten sowie komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert ist. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. An 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien arbeiten rund 6.300 hochqualifizierte Mitarbeitende an der Entwicklung innovativer Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen - unter Einsatz von Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen.

Als echter One-Stop-Shop bietet Montana Aerospace integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Entwicklung eigener Legierungen in den Gießereien, über Strangpressen, mechanische Bearbeitung, Oberflächenbehandlung und Vormontage bis hin zu einbaufertigen Komponenten. Dadurch profitieren Kunden von einer umfassenden Betreuung aus einer Hand, kürzeren Durchlaufzeiten, geringerem Beschaffungsaufwand und höherer Flexibilität.

Über Asco Industries (Asco) Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Fertigung und Montage von Hochauftriebssystemen, komplexen Strukturbauteilen und sicherheitskritischen Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt. Als Tochtergesellschaft der Montana Aerospace AG bietet Asco OEMs und Tier-1-Kunden einen One-Stop-Shop-Ansatz für hochpräzise, einbaufertige Luft- und Raumfahrtlösungen. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden an Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada beliefert Asco führende Programme von Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream sowie Verteidigungsprojekte wie FCAS. Effiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse sowie kontinuierliche Innovation sind die treibenden Kräfte für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

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July 23, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)