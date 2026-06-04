FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.06.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2670 (2800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 365 (350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DISCOVERIE TARGET TO 910 (870) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS RIGHTMOVE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 516 PENCE - JPMORGAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 290 (318) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 29 (25) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 460 (400) PENCE - 'OUTPERFORM'
- GOLDMAN STARTS AUTO TRADER GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 557 PENCE
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