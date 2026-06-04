VANCOUVER, BC, 3. Juni 2026 / IRW-Press / Banyan Gold Corp. (das "Unternehmen" oder "Banyan") (TSX-V: BYN) (OTCQB: BYAGF) - https://www.commodity-tv.com/play/banyan-gold-re-rating-potential-with-upcoming-resource-update-and-pea-later-this-year/ - freut sich bekannt zu geben, dass man eine endgültige Vereinbarung mit Generic Gold Corp. ("Generic Gold") eingegangen ist, über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Generic Golds gesamtem Explorationsportfolio im Yukon, bestehend aus 2.158 Claims in den Claim-Blöcken Goodman, Seattle, VIP, Summit und Livingstone (zusammen die "Liegenschaften") im vielversprechenden Tintina-Goldgürtel, gegen eine Gegenleistung von 3.000.000 $ in Form von Aktien (die "Transaktion").

"Der Erwerb der Generic Gold-Liegenschaften erweitert Banyans Explorationspipeline im Yukon und verschafft unserem Explorationsteam ein Portfolio an bohrreifen und in der Frühphase befindlichen Goldzielen, auf die wir die intern entwickelten geologischen, geophysikalischen und strukturellen Modelle anwenden können", sagte Tara Christie, Präsidentin und CEO. "Wir haben die Möglichkeit, unseren geologischen Datensatz auf Distriktebene zu nutzen und die bei AurMac und Nitra entwickelten Strategien zur Zielauswahl auf unser erweitertes Projektportfolio anzuwenden. Der Zeitpunkt dieser Akquisition ermöglicht es Banyan, die vorhandene logistische Unterstützung zu nutzen, um vorläufige Explorationsmaßnahmen in den Gebieten Goodman und Seattle und anschließend in allen unseren Projekten zügig durchzuführen."

Transaktionsbedingungen

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Banyan 100 % der Liegenschaften als Gegenleistung für die Ausgabe von 2.142.857 Stammaktien von Banyan (die "Gegenleistungsaktien") zu einem fiktiven Preis von 1,40 $ pro Aktie erwerben. Die Gegenleistungsaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sowie einer vertraglichen Haltefrist von einem Jahr.

Die Liegenschaften werden frei von Lizenzgebühren und Belastungen erworben, mit Ausnahme einer Lizenzgebühr in Höhe von 1 % der Netto-Schmelzerträge auf bestimmte Claims.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Strategische Gründe

Die Liegenschaften bilden das gesamte Quarz-Explorationsportfolio von Generic Gold im Yukon und umfassen zusammenhängende sowie nicht zusammenhängende Flächen von insgesamt rund 350 Quadratkilometer im Tintina-Goldgürtel, einem äußerst vielversprechenden Goldgürtel, in dem sich mehrere produzierende Minen, ehemals produzierende Minen und fortgeschrittene Golderschließungsprojekte befinden. Die Liegenschaften umfassen verschiedene Explorationsstadien, von bohrbereiten Zielen mit historischen Bohrdurchschlägen bis hin zu Prospekten im Frühstadium, die durch geochemische und geophysikalische Oberflächenuntersuchungen definiert wurden, und bieten Banyan damit eine Explorationspipeline. Mehrere der erworbenen Claim-Blöcke befinden sich in unmittelbarer Nähe bedeutender Goldprojekte im Yukon, darunter das Coffee-Projekt von Fuerte Metals, die Eagle-Gold-Mine, das Golden-Saddle-Projekt von White Gold, das Casino-Projekt von Western Copper & Gold sowie die Flaggschiff-Lagerstätte AurMac von Banyan Gold, das über eine angezeigte Mineralressource von 3,64 Millionen Unzen Gold (167,3 Mio. Tonnen bei 0,68 g/t Au) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,98 Mio. Unzen Gold (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t Au) (gemäß der Definition in den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") aus dem Jahr 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden) (Abbildung 1).

Abbildung 1: Lage der Projekte von Banyan Gold im Yukon. Die von Generic Gold erworbenen Projekte sind VIP, Goodman-Seattle, Livingstone und BERG und sind gelb hervorgehoben; bereits bestehende Projekte im Portfolio von Banyan Gold sind AurMac, Nitra und Hyland und sind orange hervorgehoben.

Die geologischen Gegebenheiten der Goodman-Seattle-Liegenschaften umfassen Lithologien und strukturelle Umgebungen, die denen entsprechen, in denen sich die Goldmineralisierungen bei AurMac, Raven und Eagle Mine befinden, einschließlich eines ähnlichen Potenzials wie bei Nitra für intrusionsbezogene Goldsysteme, die mit Intrusionen der kreidezeitlichen Tombstone Plutonic Suite, den damit verbundenen mineralisierten Aureolen und Mineralisierungen vom Keno-Typ in Verbindung stehen. Die unmittelbare Nähe zu AurMac und Nitra ermöglicht es Banyan, unsere bestehende umfangreiche Camp-Infrastruktur und logistische Unterstützung zu nutzen, um die Explorationsarbeiten rasch auf Goodman und Seattle auszuweiten.

Das VIP-Grundstück liegt im Trend des Coffee-Projekts und weist Potenzial für orogene Goldmineralisierungen in metasedimentären Wirtsgesteinen auf. Vielversprechende erste Oberflächenprobenahmen haben potenzielle Ziele in geologischen Umgebungen identifiziert, die denen der Coffee-Goldlagerstätte ähneln. Folgeprobenahmen, geophysikalische Untersuchungen sowie eine gründliche Datenverarbeitung und -auswertung bilden den ersten Schritt zur Bewertung und Identifizierung potenzieller Bohrziele in diesem Gebiet.

Banyan beabsichtigt, die technische Datenbank für jeden verbleibenden Claim-Block zusammenzustellen und zu überprüfen, die bei AurMac entwickelten sowie auf dem umfangreichen Explorationshintergrund des technischen Teams basierenden geologischen, geophysikalischen und strukturellen Explorationsmodelle anzuwenden und Folgearbeitsprogramme zu priorisieren, darunter die Identifizierung von Zielen, Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen.

Qualifizierte Personen

Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift "National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects" ("NI 43-101") und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung hinsichtlich aller Angaben mit Ausnahme der MRE geprüft und genehmigt. Herr Mackay ist Vice President Exploration bei Banyan und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten Daten, einschließlich der den Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert.

Über Banyan

Das AurMac-Projekt, das wichtigste Projekt von Banyan, befindet sich im traditionellen Gebiet der First Nation der Na-Cho Nyäk Dun im kanadischen Yukon-Territorium. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das AurMac-Projekt hat das Datum des 15. Mai 2026 und umfasst eine angezeigte Mineralressource von 3,639 Millionen Unzen Gold ("Au") (167,3 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 4,985 Mio. Unzen Au (267,2 Mio. Tonnen mit 0,58 g/t) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden). Das 303 Quadratkilometer ("km²") große AurMac-Projekt liegt 40 Kilometer von Mayo (Yukon) entfernt. Das AurMac-Projekt wird von der Hauptverkehrsstraße des Yukon durchquert und profitiert von einer 3-Phasen-Stromleitung, einem bestehenden Kraftwerk und Mobilfunkabdeckung.

Neben dem AurMac-Projekt hält das Unternehmen das Hyland-Goldprojekt, das sich 70 km nordöstlich von Watson Lake (Yukon) am südöstlichen Ende des Tintina-Goldgürtels (das "Hyland-Projekt") im traditionellen Gebiet der Kaska-Nationen befindet, in unmittelbarer Nähe zur Liard First Nation und zum Daylu Dena Council. Das Hyland-Projekt stellt eine sedimentäre, strukturell kontrollierte, intrusionsbezogene Goldlagerstätte dar, die sich innerhalb eines großen Landpakets (über 125 km²) befindet und über ein Netz bestehender Schotterstraßen erreichbar ist. Die aktualisierte Mineralressource (MRE) von umfasst eine angezeigte Mineralressource von 337 Tausend ("K") Unzen ("oz") Gold ("Au") und 2,63 Millionen ("M") oz Silber ("Ag") (11,3 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au und 7,27 g/t Ag) sowie eine abgeleitete Mineralressource von 118.000 Unzen Au und 0,86 Mio. Unzen Ag (3,9 Mio. Tonnen mit 0,95 g/t Au und 6,94 g/t Ag) (gemäß der Definition in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven von 2014, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden), gültig ab dem 1. September 2025 und mit einem technischen Bericht, der am 27. Oktober 2025 bei Sedar eingereicht wurde. Banyan hält außerdem das Nitra-Goldprojekt, ein Grassroots-Explorationsprojekt im Bergbaugebiet Mayo, etwa 10 km westlich des AurMac-Goldgrundstücks. Das Nitra-Grundstück liegt im nördlichen Teil des Selwyn-Beckens und wird von metaklastischen Gesteinen der spätproterozoischen Yusezyu-Formation der Hyland-Gruppe unterlagert, ähnlich den Lithologien, die Teile des AurMac-Projekts beherbergen. Entlang des Grundstücks treten Intrusionen der Tombstone-Plutonit-Suite aus der mittleren Kreidezeit auf, darunter die Morrison Creek- und Minto Creek-Stocks. Das Grundstück befindet sich zu 100 % im Besitz von Banyan Gold Corp. ("Banyan") und wird von diesem Unternehmen betrieben; es umfasst eine Fläche von ca. 313,9 km². Das Grundstück ist über den Silver Trail Highway, die South McQuesten Road und Geländeweg-Straßen erreichbar.

Banyan wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "BYN" gehandelt und ist am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "BYAGF" notiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite oder wenden Sie sich bitte an das Unternehmen.

IM NAMEN DER BANYAN GOLD CORPORATION

(unterzeichnet) "Tara Christie"

Tara Christie

Präsidentin und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tara Christie • 778 928 0556 • tchristie@banyangold.com

Jasmine Sangria • 604 312 5610 • jsangria@banyangold.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84556Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84556&tr=1



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