Der zwischenzeitliche Höhenflug der Bayer-Aktie ist inzwischen weitgehend verpufft. Seit dem Zwischenhoch Mitte Februar bei rund 50 € hat das Papier deutlich an Wert verloren. Am Donnerstag gewinnt die Aktie zwar aktuell +2,7% und notiert bei 35,50 €, dennoch bleibt die Unsicherheit hoch. Die entscheidende Frage lautet nun: Welche Faktoren werden den weiteren Kursverlauf bestimmen? Neue Unsicherheiten im Glyphosat-Komplex Ein wesentlicher Belastungsfaktor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de