Fuerte Metals Corp. hat eine wichtige strategische Veränderung vollzogen und firmiert künftig unter dem Namen Talamore Mining Corp.. Der Namenswechsel, der bereits am 27. April 2026 vom Board of Directors beschlossen wurde, tritt zum 8. Juni 2026 mit Handelsbeginn an der TSX Venture Exchange in Kraft.



Die Aktien des Unternehmens werden dann unter dem neuen Kürzel TALA gehandelt; die zugehörige CUSIP lautet 874085103 (ISIN: CA8740851032). Für die Aktionäre ergeben sich aus der Umbenennung keinerlei Änderungen: Weder ist eine Kapitalmaßnahme vorgesehen, noch müssen bestehende Aktienzertifikate ausgetauscht werden.



Im Rahmen der Hauptversammlung vom 3. Juni 2026 wurden zudem sämtliche Beschlussvorschläge des Unternehmens bestätigt. Dazu zählen die Wahl von sieben Direktoren, die erneute Bestellung von Davidson and Company LLP als Wirtschaftsprüfer sowie die Zustimmung zu Änderungen an den Unternehmensstatuten und dem Omnibus Equity Incentive Plan.



Mit der Neuausrichtung unter dem Namen Talamore Mining Corp. unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, seine Explorations- und Entwicklungsprojekte - allen voran das fortgeschrittene Coffee-Goldprojekt im Yukon - konsequent weiter voranzutreiben.



Fuerte ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich der Grund- und Edelmetalle in Nord- und Südamerika konzentriert. Sein Flaggschiff-Projekt ist das zu 100% unternehmenseigene Coffee-Projekt im kanadischen Yukon. Neben dem Coffee-Projekt verfügt Fuerte über ein Portfolio an Kupfer- und Goldprojekten, darunter das Placeton-Caballo-Muerto-Projekt in Chile und die Projekte Cristina und Yecora in Mexiko.



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