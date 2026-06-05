Die USA haben im Nahen Osten Tomahawk-Marschflugkörper in einem Tempo verfeuert, das selbst Pentagon-Planer nervös gemacht haben dürfte. In jeder dieser Raketen steckt Wolfram. Das ist ein kritischer Rohstoff, den China zu über 80 % kontrolliert. Washington sucht händeringend nach Alternativen. In den Bergen Südkoreas läuft genau eine solche gerade an. Die Sangdong Mine, die 30 Jahre stillstand, soll nun die westliche Versorgung sichern. Das Unternehmen dahinter steht vor dem größten Kapitel seiner Geschichte. Wir sehen uns daher Almonty Industries genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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