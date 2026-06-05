Im Tech-Sektor boomt es dank des Ausbaus der KI-Rechenzentren wie nie zuvor. Oft wird die Lage an den Börsen mit der Blase um die Jahrtausendwende verglichen. Analysten sehen aber die Möglichkeit, dass es noch ein paar Jahre so weitergehen kann. Und inzwischen zapft sogar die Google-Mutter Alphabet den Kapitalmarkt an, um mehr als 80 Mrd. USD einzusammeln. Der Boom ist also ungebrochen und die KI-Hyperscaler sind bereit, massiv zu investieren. Der Superstar der jüngsten 18 Monate ist die Aktie von SanDisk, die wir ebenso wie den finnischen Tech-Oldie Nokia heute unter die Lupe nehmen. Zudem lohnt sich der Blick auf die kanadische HPQ Silicon, die in den kommenden zwei Jahren gleich drei bahnbrechende Technologien in die Kommerzialisierung bringen will.Den vollständigen Artikel lesen ...
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